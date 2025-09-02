Χρηματιστήριο: Το καλεντάρι των… κερδών για τις εισηγμένες

Μήνας οικονομικών αποτελεσμάτων είναι ο Σεπτέμβριος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς περισσότερες από 100 εισηγμένες καλούνται έως το τέλος του τρέχοντος 30ήμερου να έχουν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς του α’ εξαμήνου.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το άθροισμα της κερδοφορίας των 21 εταιρειών, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινώσει τα εξαμηνιαία μεγέθη, ξεπερνά τα 3,8 δισ. ευρώ (4,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο νούμερο του 2024).

Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε κοντά στις περσινές ιστορικές επιδόσεις, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι αρκετές διοικήσεις προσβλέπουν σε αισθητή βελτίωση στο β’ μισό του έτους.

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα, με βάση το επίσημο ημερολόγιο του Χ.Α., η επενδυτική κοινότητα περιμένει κυρίως τα οικονομικά μεγέθη του ΟΠΑΠ, τα οποία θα δημοσιευθούν αύριο (3/9).

Την ίδια ημέρα, θα γίνουν γνωστά και τα νούμερα των Quest Συμμετοχών – Trade Estates, ενώ την Πέμπτη (4/9) ακολουθεί η Ideal Holdings.

«Βαρύ» είναι το πρόγραμμα της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς ενημέρωση για τις επιδόσεις του 6μήνου θα παρέχουν οι διοικήσεις των Metlen PLC, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Fourlis και Sarantis.

Μία ημέρα μετά είναι η σειρά της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (10/9), ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου έπεται η Noval Propery.

Γεμάτο είναι, επίσης, το καλεντάρι της 17ης/9, καθώς εξαμηνιαία αποτελέσματα πρόκειται να γνωστοποιήσουν οι Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings.

Την επομένη (18/9) ακολουθούν οι διοικήσεις των Viohalco, Ελλάκτωρ, Profile και Lavipharm.

Στις 22 του μήνα η ημέρα είναι «κυκλωμένη» από την Alumil, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να παίρνει τη σκυτάλη στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Κοσμοσυρροή» επικρατεί στις 25/9, καθώς αποτέλεσμα εξαμήνου ανακοινώνουν ταυτόχρονα οι ΕΥΔΑΠ, AVAX, ΟΛΘ, Alter Ego Media κι αρκετές ακόμη εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Στις 26 του μήνα, την ίδια ώρα, από το ημερολόγιο ξεχωρίζει η Credia Bank (πρώην Attica Bank), ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά των Intracom Holdings, ΟΛΠ κ.α.

Και αισίως φθάνουμε στην 30η/9, η οποία είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για τη δημοσίευση των εταιρικών μεγεθών. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία μπορούμε να σταχυολογήσουμε τις ανακοινώσεις εκ μέρους των Τεχνικής Ολυμπιακής, Ιατρικό Αθηνών, Μπλε Κέδρος, Λάμψα κ.α., οι οποίες ρίχνουν την αυλαία των οικονομικών ενημερώσεων, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το α’ εξάμηνο του 2025.

Το ημερολόγιο των ανακοινώσεων για τα μεγέθη του α’ 6μήνου

• 3/9 ΟΠΑΠ – Quest – Trade Estates

• 4/9 Ideal

• 9/9 Metlen – ΔΑΑ – Sarantis – Fourlis

• 10/9 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

• 16/9 Noval

• 17/9 Cenergy – Lamda – Eυρώπη

• 18/9 Viohalco – Ελλάκτωρ – Profile – Lavipharm

• 22/9 Alumil

• 24/9 ΑΔΜΗΕ

• 25/9 ΕΥΔΑΠ – AVAX – ΟΛΘ – Alter Ego

• 26/9 Credia

• 29/9 ΟΛΠ – Intracom

• 30/9 Λάμψα – Ιατρικό Αθηνών – Μπλε Κέδρος – Τεχνική Ολυμπιακή

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)