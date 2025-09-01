Alibaba: Άλμα 19% για τη μετοχή με «αέρα» από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι μετοχές της Alibaba σημείωσαν άλμα άνω του 19% τη Δευτέρα στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, χάρη στην επιτάχυνση των πωλήσεων στη μονάδα cloud computing και τις λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη νέου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που φτάνει που φτάνει η μετοχή της κορυφαίας κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου από τον Μάρτιο καθώς υπάρχει ικανοποίηση για τη βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας όσον αφορά τη μονάδα cloud και τις επενδύσεις του τεχνολογικού γίγαντα σε νέους τομείς – ιδιαίτερα στο λεγόμενο «άμεσο λιανεμπόριο», το οποίο έχει γίνει απίστευτα ανταγωνιστικό στην Κίνα.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή στην Wall Street η μετοχή είχε κερδίσει επίσης σχεδόν 13%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, η Alibaba ανακοίνωσε έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 247,65 δισ. κινεζικών γιουάν (34,73 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, η οποία ωστόσο ήταν κάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών. Από την άλλη πλευρά, η ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών κατά 78% ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς.

Η κορυφαία κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε επίσης τριψήφια αύξηση εσόδων από προϊόντα AI καθώς και άνοδο 26% στις πωλήσεις του κλάδου cloud, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Όπως πολλοί ανταγωνιστές της από την Κίνα και τις ΗΠΑ, η Alibaba επενδύει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και αναπτύσσει τα δικά της μοντέλα, ενώ επίσης πουλάει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για τη μονάδα cloud computing. Οι επενδυτές θεωρούν το τμήμα ως κλειδί για τις προσπάθειες της εταιρείας να δημιουργήσει κέρδος από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ακριβώς η Microsoft ή η Google.

Τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη «διατήρησαν τριψήφια ετήσια αύξηση για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο», δήλωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Την ίδια ημέρα, το CNBC μετέδωσε ότι η Alibaba αναπτύσσει ένα νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο υποστήριξε επίσης την άνοδο της τιμής της μετοχής που βλέπουμε σήμερα.

Εν τω μεταξύ, η βασική δραστηριότητα της Alibaba στο ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνει σημάδια ανάκαμψης, ενώ η εταιρεία έχει επίσης εισέλθει στον πρωτοποριακό χώρο του «άμεσου λιανεμπορίου» της Κίνας. Πρόκειται για μια λειτουργία που εισήχθη φέτος στο Taobao, μία από τις κύριες κινεζικές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba, η οποία παρέχει παραδόσεις ορισμένων προϊόντων στην Κίνα εντός μίας ώρας.