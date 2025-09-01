Οι μετοχές πιο ακριβές και από τη φούσκα του dot.com – Στα πρόθυρα απότομης διόρθωσης η Wall Street;

Η άνοδος της Wall Street το 2025, με τον S&P 500 να καταγράφει επανειλημμένα ιστορικά ρεκόρ, συνοδεύεται από έναν αυξανόμενο προβληματισμό: Μήπως οι αγορές πλησιάζουν σε μια νέα «φούσκα»;

Ήδη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αμερικανικές μετοχές είναι πιο ακριβές σήμερα από ό,τι κατά τη φούσκα του dot.com. Ο S&P 500 διαπραγματεύεται με αναλογία 3,23 φορές τις πωλήσεις των εισηγμένων του – το υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά.

Ο δείκτης P/E (αναλογία τιμής/εκτιμώμενων κερδών) βρίσκεται στις 22,5 μονάδες, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2000-2025 (16,8).

Παρότι τα περιθώρια κερδοφορίας είναι ακόμη ισχυρά, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι σε τέτοια επίπεδα αποτιμήσεων οι προσδοκίες είναι δύσκολο να καλυφθούν.

Συγκέντρωση σε λίγους «γίγαντες»

Οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 – σχεδόν όλες τεχνολογικές – αντιπροσωπεύουν το 39,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Εννέα από αυτές έχουν αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Το φαινόμενο θυμίζει προηγούμενες περιόδους «υπερσυγκέντρωσης» (π.χ. dot-com), όπου η αγορά έγινε ευάλωτη σε διορθώσεις. Η εμπειρία του Απριλίου – όταν οι τεχνολογικές μετοχές υπέστησαν δυσανάλογες απώλειες λόγω φόβων για νέους δασμούς – δείχνει πόσο εύθραυστη είναι μια αγορά που στηρίζεται σε λίγους τίτλους. Όπως σημειώνει ο Steve Sosnick της Interactive Brokers): «Όταν όλοι είναι τοποθετημένοι στα ίδια χαρτιά, ποιος θα αγοράσει αν αρχίσουν να πουλάνε;»

Η «άλλη Αμερική» των αποτιμήσεων

Από την άλλη δεν είναι τα πάντα ακριβά. Ο S&P 500 σε ισοβαρή στάθμιση (equal-weighted) διαπραγματεύεται στις 1,76 φορές τις πωλήσεις, κοντά στον ιστορικό μέσο όρο 1,43.

Ειδικοί όπως ο Mark Giambrone της Barrow Hanley υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες σε εταιρείες με προοπτική αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά χωρίς τις εξωπραγματικές αποτιμήσεις των «Big Tech».

Καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της FED. Ο Τζερόμ Πάουελ άφησε στο Jackson Hole ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση 16-17 Σεπτεμβρίου. Οι αγορές το υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, ποντάροντας ότι η νομισματική χαλάρωση θα τροφοδοτήσει περαιτέρω το ράλι.

Όμως παραμένει το ερώτημα: αν τα επιτόκια μειωθούν επειδή η οικονομία φρενάρει, θα είναι αυτό πράγματι θετικό για τις μετοχές;

Ψυχολογία και «αφηγήματα»

Ενδιαφέρον έχει ότι ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, δεν είναι σημαντικά πιο ακριβές από ό,τι στην αρχή του 2025. Τα εταιρικά κέρδη έχουν αυξηθεί ταχύτερα από τις τιμές.

Ωστόσο, η ρητορική περί «φούσκας» έχει πολλαπλασιαστεί – με τις αναζητήσεις στο Google για τον όρο να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Ιστορικά, όταν η αγορά ανησυχεί μαζικά για φούσκα, το πιθανότερο είναι ότι η έκρηξη αργά ή γρήγορα θα έρθει.

Η Wall Street βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η υπερσυγκέντρωση σε λίγες υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές καθιστά την αγορά εξαιρετικά ευάλωτη σε σοκ. Από την άλλη, η ευρύτερη εικόνα δείχνει ότι δεν είναι όλα τα τμήματα υπερτιμημένα και ότι τα κέρδη στηρίζουν ένα μέρος της ανόδου.

Η ουσία είναι ότι η αγορά δεν θα «σκάσει» λόγω «μαθηματικών» αλλά λόγω αλλαγής προσδοκιών. Αν οι επενδυτές σταματήσουν να πιστεύουν στο αφήγημα της αέναης ανάπτυξης της Big Tech, η «φούσκα» μπορεί να σπάσει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο δείχνουν οι αριθμοί.