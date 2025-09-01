Χρηματιστήριο: Θετικό ξεκίνημα στην «πρεμιέρα» του Σεπτεμβρίου

Ανοδικά ξεκινά στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανακτούν τα «ηνία» των πρωτοβουλιών, βάζοντας τέλος στο τετραήμερο πτωτικό σερί.

Με το βλέμμα να στρέφεται σταδιακά στο νέο κύμα των οικονομικών αποτελεσμάτων, η ελληνική αγορά σπεύδει να βγάλει… αντίδραση μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν ορισμένες «ρωγμές» στο θετικό αφήγημα.

Κάπως έτσι, στην πρώτη συνεδρίαση του φθινοπώρου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει επιφυλακτική αύξηση κατά +0,86% και διαμορφώνεται στις 2.039,13 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 17,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.021,69 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 12 μονάδες (από 2.027,54 έως 2.039,13 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται μόλις στα 4 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενος κι από την αργία της Wall Street.

Στο ταμπλό, τώρα, η αύξηση του ποσοστού της UniCredit δίνει ώθηση στην Alpha Bank, η οποία ενισχύεται κατά σχεδόν +2%. Άνοδο άνω του 1,2 ευρώ (υψηλό 12μήνου) παρουσιάζει η Intralot, ενώ στο ορόσημο των 55 ευρώ επιστρέφει η Metlen, μετά την εισαγωγή των 13,9 εκατομμυρίων νέων μετοχών (από το squeeze out της παλιάς εισηγμένης).

Επιστροφή στο πράσινο για τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της 4ήμερης διορθωτικής κίνησης, ανακάμπτει δυναμικά στο +1,03% και τις 2.175 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank διευρύνεται στο +2,72% και τα 3,479 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +1,72% και τα 6,724 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο +1,21% και τα 3,178 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +1,10% και τα 11,96 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,52% και τα 7,74 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +0,51% και τα 7,85 ευρώ. Στο +1,35% και το 1,506 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,10% και 5.132 μονάδες), η μετοχή της Metlen, μετά την εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από το squeeze out της παλιάς εισηγμένης (Metlen Α.Ε.), ενισχύεται στο +1% και τα 55,3 ευρώ. Άνοδο της τάξης του +1% παρουσιάζουν και οι μετοχές των ΟΤΕ – Lamda Development, οι οποίες ξεπερνούν τα 16,0 και 7,4 ευρώ, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ελεγχόμενες πιέσεις κατά -0,5% ασκούνται στη μετοχή της Cenergy.

Όσον φορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,63% και 2.992 μονάδες), η μετοχή της Intralot, εν όψει της ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ, ξεχωρίζει θετικά στο +2,8% και το 1,23 ευρώ (υψηλό 15μήνου), με τη μετοχή της συγγενικής Intracom να αυξάνεται στο +1,6% και τα 3,6 ευρώ. Aloumil και Κρι Κρι καταγράφουν άνοδο άνω του +1%, ενώ η ABAX, εν όψει της αυριανής αποκοπής του μερίσματος, βρίσκεται στο +1,6% και τα 2,4 ευρώ. Αντίθετα, οι τίτλοι των Dimand, Fourlis, Profile και ΕΧΑΕ χάνουν έως -0,5%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, 24 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 144,3 δισ. ευρώ.

Επιστροφή στα… θρανία

Και επισήμως στο φθινόπωρο εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων αρνητικών συνεδριάσεων (έχει αναδιπλώσει αθροιστικά κατά -4,4%), αλλά αυτό δεν αναιρεί τα όσα έχουν προηγηθεί.

Ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» με τουλάχιστον +37% από τις αρχές του 2025, έχοντας συμπληρώσει 10 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες και έχοντας σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την άνοιξη του 2010 (>2.000 μονάδες).

Η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα κρίνει πολλά για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Οι πωλητές θα συνεχίσουν το «μάζεμα» των φετινών κερδών, θέτοντας σε κίνδυνο το ψυχολογικό και ιστορικό όριο των 2.000 μονάδων; Ή οι αγοραστές θα επιστρέψουν, προσφέροντας τα απαιτούμενα στηρίγματα για την παραμονή του Γενικού Δείκτη στις «κορυφές» της τελευταίας 15ετίας;

Σίγουρα, η πορεία των ξένων χρηματιστηρίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος.

Ταυτόχρονα, όμως, ας έχουμε υπόψη και την… παράδοση του Σεπτεμβρίου, η οποία δεν είναι και η πλέον ευνοϊκή για τους αισιόδοξους, δεδομένου ότι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι αρνητικός 7 στις 10 φορές κατά την τελευταία δεκαετία, με τους traders να διστάζουν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο. Το δε μεγάλο απόθεμα… λίπους, το οποίο έχει αποκτηθεί από το ράλι του α’ 8μήνου, ευνοεί μια πιθανή συνέχιση των ρευστοποιήσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο τρέχων μήνας θεωρείται κομβικός για μια σειρά γεγονότων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», συντηρώντας τη θετική πορεία του Χ.Α..

Η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις στους τέσσερις διεθνούς οίκους έχουν βάλει το Χ.Α. στον «προθάλαμο» της αναβάθμισης (watch-list), και η επικείμενη δημόσια πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ, η οποία εφόσον τελεσφορήσει θα εντάξει τη Λ. Αθηνών στο «άρμα» του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης, συνιστούν παράγοντες «X» για τη μεσο-μακροπρόθεσμη τάση.

Δίπλα στα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε αφενός τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι αναλυτές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μια σειρά φορο-ελαφρύνσεων, αφετέρου στις ετυμηγορίες των διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενόσω η Ελλάδα φιλοδοξεί να αναρριχηθεί περαιτέρω στην κλίμακα της επενδυτικής κατηγορίας. Την προσεχή Παρασκευή, ενδεικτικά, η αγορά περιμένει το report του καναδικού DBRS, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά του πάντα «αυστηρού» Moody’s.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα των εισηγμένων κατά το τρέχον πενθήμερο, η ροή δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, συνεχίζεται με τις ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ – Quest Συμμετοχών – Trade Estates την Τετάρτη (3/9). Μία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη (4/9), θα ακολουθήσει η Ideal Holdings.

Την ίδια στιγμή, σήμερα «κλειδώνουν» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα οι μέτοχοι σε AVAX και Μπλέ Κέδρος, καθώς την Τρίτη (2/3) είναι προγραμματισμένη η σχετική αποκοπή. Ας σημειωθεί ότι η επιβράβευση ανέρχεται σε 0,07 ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ – dividend yield 2,9%) και σε 0,05 ευρώ/μετοχή (2,1 εκατ. ευρώ – dividend yield 1,2%), αντίστοιχα.

Τέλος, εντός της εβδομάδας έχουν δρομολογηθεί οι ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των InterTech (2/9) – ΕΛΒΕ (4/9) – Μουζάκης (5/9) – Unibios (5/9) – Moda Bagno (5/9), ενώ από σήμερα θα «παίζουν» στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Metlen, οι οποίες προήλθαν από την υποχρεωτική πρόταση της Metlen PLC για την εξαγορά του εναπομείναντος μετοχικού μεριδίου της Metlen Α.Ε.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στην Ευρώπη, καθώς η Wall Street είναι κλειστή λόγω της αργίας για τη Labor Day. Κάπως έτσι, ο γενικός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,26% και τα 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αυξάνεται στο +0,3% και τις 23.985 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)