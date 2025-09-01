Χρηματιστήριο: «Πρεμιέρα» στον Σεπτέμβριο με… βαρύ πρόγραμμα

Και επισήμως στο φθινόπωρο εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν προέρχεται από ένα σερί τεσσάρων αρνητικών συνεδριάσεων (έχει αναδιπλώσει αθροιστικά κατά -4,4%), αλλά αυτό δεν αναιρεί τα όσα έχουν προηγηθεί.

Ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» με τουλάχιστον +37% από τις αρχές του 2025, έχοντας συμπληρώσει 10 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες και έχοντας σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την άνοιξη του 2010 (>2.000 μονάδες).

Η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα κρίνει πολλά για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Οι πωλητές θα συνεχίσουν το «μάζεμα» των φετινών κερδών, θέτοντας σε κίνδυνο το ψυχολογικό και ιστορικό όριο των 2.000 μονάδων; Ή οι αγοραστές θα επιστρέψουν, προσφέροντας τα απαιτούμενα στηρίγματα για την παραμονή του Γενικού Δείκτη στις «κορυφές» της τελευταίας 15ετίας;

Σίγουρα, η πορεία των ξένων χρηματιστηρίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος.

Ταυτόχρονα, όμως, ας έχουμε υπόψη και την… παράδοση του Σεπτεμβρίου, η οποία δεν είναι και η πλέον ευνοϊκή για τους αισιόδοξους, δεδομένου ότι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι αρνητικός 7 στις 10 φορές κατά την τελευταία δεκαετία, με τους traders να διστάζουν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο. Το δε μεγάλο απόθεμα… λίπους, το οποίο έχει αποκτηθεί από το ράλι του α’ 8μήνου, ευνοεί μια πιθανή συνέχιση των ρευστοποιήσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο τρέχων μήνας θεωρείται κομβικός για μια σειρά γεγονότων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», συντηρώντας τη θετική πορεία του Χ.Α..

Η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις στους τέσσερις διεθνούς οίκους έχουν βάλει το Χ.Α. στον «προθάλαμο» της αναβάθμισης (watch-list), και η επικείμενη δημόσια πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ, η οποία εφόσον τελεσφορήσει θα εντάξει τη Λ. Αθηνών στο «άρμα» του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης, συνιστούν παράγοντες «X» για τη μεσο-μακροπρόθεσμη τάση.

Δίπλα στα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε αφενός τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι αναλυτές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μια σειρά φορο-ελαφρύνσεων, αφετέρου στις ετυμηγορίες των διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενόσω η Ελλάδα φιλοδοξεί να αναρριχηθεί περαιτέρω στην κλίμακα της επενδυτικής κατηγορίας. Την προσεχή Παρασκευή, ενδεικτικά, η αγορά περιμένει το report του καναδικού DBRS, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά του πάντα «αυστηρού» Moody’s.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα των εισηγμένων κατά το τρέχον πενθήμερο, η ροή δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, συνεχίζεται με τις ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ – Quest Συμμετοχών – Trade Estates την Τετάρτη (3/9). Μία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη (4/9), θα ακολουθήσει η Ideal Holdings.

Την ίδια στιγμή, σήμερα «κλειδώνουν» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα οι μέτοχοι σε AVAX και Μπλέ Κέδρος, καθώς την Τρίτη (2/3) είναι προγραμματισμένη η σχετική αποκοπή. Ας σημειωθεί ότι η επιβράβευση ανέρχεται σε 0,07 ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ – dividend yield 2,9%) και σε 0,05 ευρώ/μετοχή (2,1 εκατ. ευρώ – dividend yield 1,2%), αντίστοιχα.

Τέλος, εντός της εβδομάδας έχουν δρομολογηθεί οι ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των InterTech (2/9) – ΕΛΒΕ (4/9) – Μουζάκης (5/9) – Unibios (5/9) – Moda Bagno (5/9), ενώ από σήμερα θα «παίζουν» στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Metlen, οι οποίες προήλθαν από την υποχρεωτική πρόταση της Metlen PLC για την εξαγορά του εναπομείναντος μετοχικού μεριδίου της Metlen Α.Ε.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)