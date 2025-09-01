Χρηματιστήριο: Ο βαρύς και (συνήθως) ασήκωτος Σεπτέμβριος

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει αισίως συμπληρώσει 10 συνεχόμενους κερδοφόρους μήνες, δεδομένου ότι ο Αύγουστος «έφυγε» με +1,3%, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στον βαρύ και συνήθως… ασήκωτο Σεπτέμβριο.

Άλλωστε, πρόκειται για έναν μήνα, ο οποίος έχει επανειλημμένως αποδειχθεί αρκετά επιζήμιος για την ελληνική αγορά, κρατώντας τους αγοραστές σε απόσταση.

Είναι ενδεικτικό ότι στην τελευταία δεκαετία (2015 – 2024), μόλις δύο φορές ο Σεπτέμβριος «έφυγε» με κέρδη για τον Γενικό Δείκτη. Μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αναδίπλωση ξεπέρασε ακόμα και το -5%.

Κάπως έτσι, ο ένατος μήνας του έτους, ο οποίος σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, δεν έχει και την καλύτερη φήμη ανάμεσα στα μέλη της επενδυτικής κοινότητας -και όχι άδικα, αν αναλογιστούμε ότι δεν ευνοεί την ανάληψη επιπλέον ρίσκου. Βέβαια, ας έχουμε υπόψη ότι οι παραδόσεις είναι για να… σπάνε.

Σ’ αυτήν τη δεκαετία, λοιπόν, μόνο ο Σεπτέμβριος του 2015 αποδείχθηκε ξεκάθαρα κερδοφόρος, με την αγορά να αντιδρά κατά +4,8% μετά τις βαριές απώλειες του Αυγούστου (-21,7%), οι οποίες είχαν προέλθει από το δημοψήφισμα και το προσωρινό «λουκέτο» σε τράπεζες και Χρηματιστήριο.

Την ίδια στιγμή, μηδενική ήταν η μεταβολή το 2019, καθώς οι επενδυτές είχαν επιλέξει να «χωνέψουν» τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων μηνών. Πέρυσι «γράφτηκε» μόλις ο δεύτερος θετικός Σεπτέμβριος της περιόδου, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +1,4%, συμβάλλοντας στο ικανοποιητικό φίνις της χρονιάς.

Από την άλλη πλευρά, όπως προαναφέρθηκε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται μόνιμος… μπελάς για την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Το 2023, σε μια χρονιά που έφυγε με ράλι +40%, τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου η Αθήνα έκανε βουτιά κατά -7,8%.

Το ίδιο συνέβη και το 2022, όταν ο Γενικός Δείκτης απώλεσε το -7,4% της αξίας του, ενώ το 2021 και το 2020 η πτώση διαμορφώθηκε στο -6,2% και στο -1,4%, αντίστοιχα, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από τα lockdowns και την πανδημία του κορωνοϊού.

Κατά -8,4% έχασε το 2017, ενώ την ακριβώς επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2018, οι ρευστοποιήσεις του μήνα καθορίστηκαν στο -5,2%, παρά την τυπική απελευθέρωση από τον βραχνά των μνημονίων.

Το 2016, τέλος, η πτώση μέσα στον Σεπτέμβριο καθορίστηκε στο σχετικά «ακίνδυνο» -2%.

Οι μεταβολές του Γενικού Δείκτη για τον μήνα Σεπτέμβριο

• 2024 +1,4%

• 2023 -7,8%

• 2022 -7,4%

• 2021 -6,2%

• 2020 -1,4%

• 2019 0,0%

• 2018 -5,2%

• 2017 -8,4%

• 2016 -2,0%

• 2015 +4,8%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)