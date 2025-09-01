Logo Image

Χρηματιστήριο: Θα δικαιώσει το +115% η Προοδευτική;

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στις 19/9 η τακτική Γ.Σ.

Για τις 19 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Προοδευτικής ΑΤΕ, η οποία εδώ και μερικούς μήνες έχει επιστρέψει στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η αγορά έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για την επόμενη ημέρα, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο +115% από τις αρχές του έτους.

Μένει να δούμε, τώρα, αν η συνάντηση των μετόχων θα «βγάλει» κάποια συγκεκριμένη είδηση, η οποία θα δικαιολογήσει το φετινό ράλι.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

