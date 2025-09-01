Logo Image

Χρηματιστήριο: Πλησιάζει το ιστορικό ναδίρ η Austriacard

Πηγή φωτ. www.austriacard.com

Κοντά στα 5,22 ευρώ η μετοχή

Πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά των 5,22 ευρώ βρίσκεται πλέον η μετοχή της Austriacard, η οποία μπαίνει στη νέα εβδομάδα από την τιμή των 5,25 ευρώ.

Τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, αλλά και η υποβάθμιση του guidance για το σύνολο του 2025, είναι λογικό να προκαλούν προβληματισμό.

Κάπως έτσι, η αποτίμηση της εταιρείας έχει «πέσει» στα 190 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

