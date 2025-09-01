Χρηματιστήριο: Γύρισε το πρόσημο η Lamda

Η μεγάλη άνοδος της μετοχή της Lamda Development κατά τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν ήταν τυχαία.

To deal με την ION Group μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό για τη στήριξη της εισηγμένης, η οποία μόλις την Παρασκευή κατάφερε να «γυρίσει» το πρόσημο του 2025 από αρνητικό σε θετικό (+1%).

Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να υπολείπεται αρκετά του μέσου όρου της υπόλοιπης αγοράς (+37%).

Γ.Χ.

