Logo Image

Χρηματιστήριο: Γύρισε το πρόσημο η Lamda

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Γύρισε το πρόσημο η Lamda

Φωτογραφία: Lamda

Σε θετικό έδαφος η απόδοση του 2025

Η μεγάλη άνοδος της μετοχή της Lamda Development κατά τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν ήταν τυχαία.

To deal με την ION Group μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό για τη στήριξη της εισηγμένης, η οποία μόλις την Παρασκευή κατάφερε να «γυρίσει» το πρόσημο του 2025 από αρνητικό σε θετικό (+1%).

Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να υπολείπεται αρκετά του μέσου όρου της υπόλοιπης αγοράς (+37%).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube