Βιομηχανικά μέταλλα: Οι άλλοι νικητές του επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Με τις ευρωπαϊκές χώρες να «φουσκώνουν» τους αμυντικές τους λογαριασμούς, δικαιολογημένα οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου έχουν εκτοξευθεί φέτος. Την ίδια ώρα όμως, οι εξοπλισμοί και η στρατιωτική ετοιμότητα που φαίνεται να χαρακτηρίζει το πνεύμα της εποχής στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποφέρει απροσδόκητα κέρδη σε μια άλλη «γωνιά» της αγοράς.

«Καθώς οι αγορές επικεντρώνονται στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και καθώς αυξάνονται οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ώθηση στη ζήτηση βιομηχανικών μετάλλων», εκτιμούν οι αναλυτές της Goldman Sachs.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ο αμυντικός τομέας αντιπροσωπεύει ήδη περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης για βιομηχανικά μέταλλα.

Ο δείκτης MSCI Europe Aerospace and Defense έχει αυξηθεί κατά 72% φέτος μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης S&P Aerospace and Defense Select Industry Index, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, έχει αυξηθεί κατά 31% την ίδια περίοδο.

Το ράλι των αμυντικών μετοχών

Το ράλι των αμυντικών μετοχών ήρθε μετά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών, εξέλιξη που ήρθε από τη μία λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια και από την άλλη λόγω των πιέσεων από την Ουάσινγκτον προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες της ευρωζώνης θα αυξηθούν από 1,9% του ΑΕΠ το 2024 σε 2,7% έως το 2027, προσθέτοντας περίπου 167 δισ. ευρώ στους ετήσιους προϋπολογισμούς.

Πώς επηρεάζονται τα βιομηχανικά μέταλλα

Περίπου το 40% αυτής της αύξησης των δαπανών είναι πιθανό να διοχετευτεί στην προμήθεια βιομηχανικών μετάλλων.

Η Goldman εκτιμά ότι ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα αυξήσει τη συνολική ζήτηση της περιοχής για βιομηχανικά μέταλλα κατά 6% έως το 2027 – μια «εντυπωσιακή» αύξηση δεδομένου ότι η άμυνα δέσμευε μόνο περίπου το 2% της χρήσης μετάλλων στην Ευρώπη το 2023.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Goldman Sachs προβλέπει ότι ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα μπορούσε να προσθέσει 0,9% στη ζήτηση χαλκού, 1,3% στο νικέλιο και 0,4% στον χάλυβα έως το 2027.

Ο χαλκός, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέταλλα στον κόσμο, είναι άλλη περίπτωση. Η Goldman εκτιμά ότι η αύξηση που οφείλεται στην άμυνα θα μπορούσε να αυξήσει την παγκόσμια ζήτηση χαλκού από 2% σε 2,4% ετησίως. Ο χαλκός εντοπίζεται σε σχεδόν κάθε στρατιωτικό σύστημα – όχι μόνο τα οχήματα και τα όπλα, αλλά και τα δίκτυα καλωδίωσης, ενέργειας και επικοινωνιών που τα καθιστούν λειτουργικά. Την ίδια ώρα, η άνθηση των υποδομών για data center τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί επίσης στην αύξηση της ζήτησης για χαλκό.

Η αύξηση της ζήτησης που πυροδοτούν η άμυνα και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές. Η Goldman Sachs επεσήμανε ανοδικό κίνδυνο για τις προβλέψεις της για την τιμή του χαλκού το 2026 και το 2027, οι οποίες ανέρχονται σε 10.000 δολάρια και 10.750 δολάρια ανά μετρικό τόνο, αντίστοιχα, παρόλο που τα σημαντικά αποθέματα ενδέχεται να περιορίσουν τα κέρδη.