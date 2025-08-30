Η αγορά τιμωρεί όποια εταιρεία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Η περίπτωση της Marvell Technologies

«Βουτιά» έως και 18% έκαναν οι μετοχές της Marvell Technologies την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας, που ήταν κατώτερα των προβλέψεων.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ημιαγωγών, διανύει μια δύσκολη χρονιά, έχοντας πλέον υποχωρήσει κατά 42% από την αρχή του 2025. Η αδύναμη απόδοση έρχεται μετά από την «εκρηκτική» άνοδο 198% που κατέγραψε το 2023 και το 2024.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η Marvell ανακοίνωσε έσοδα από τα data centers για το δεύτερο τρίμηνο που δεν ξεπέρασαν τον στόχο των αναλυτών. Επίσης, έδωσε μια πρόβλεψη για έσοδα που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς.

Η πορεία της Marvell έρχεται σε αντίθεση με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, που είναι η ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου. Η Nvidia κατέγραψε την Τετάρτη νέο ρεκόρ πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης και σταματώντας προς ώρας τους φόβους για φούσκα στο ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η Nvidia διαπίστωσε ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εκτίμηση που βρίσκει σύμφωνει τη Wall Street. Ωστόσο, η απόδοση και οι προοπτικές της Marvell στο τελευταίο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι δεν πραγματοποιεί αυτές τις δαπάνες στον βαθμό που θα ήθελαν οι επενδυτές.

Η Nvidia στοχεύει να κερδίσει έως και το 70% της προβλεπόμενης δαπάνης 3-4 τρισ. δολαρίων που θα κάνουν οι μεγαλύτερες AI εταιρείες σε βάθος πενταετίας, γεγονός που καθιστά σαφές ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη πιθανότατα θα παραμείνουν ισχυρές κατά το επόμενο τρίμηνο. Αυτά είναι άσχημα νέα για τη Marvell, αφού η ανακοίνωση των κερδών της τόνισε τις ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη των data center της.

«Οι πωλήσεις της Marvell για το δεύτερο τρίμηνο και η υστέρηση στις προβλέψεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, ιδίως για τα data center, ενδέχεται να απογοητεύσουν και να ασκήσουν πίεση στο κλίμα βραχυπρόθεσμα, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη και των εντατικών κεφαλαιακών δαπανών από τους επενδυτές», σχολίασε το Bloomberg Intelligence.

Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι «πιθανότατα απαιτείται μια σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, την πορεία του 2026 και την πρόσθετη ορατότητα σχεδιασμού για τους 10 κορυφαίους πελάτες Τεχνητής Νοημοσύνης για την άμβλυνση των ανησυχιών».

Μέχρι να συμβεί αυτό, όμως, η Marvell πιθανότατα θα δυσκολευτεί να πείσει τους επενδυτές, ειδικά εάν το κλίμα στη Wall Street συνεχίσει να μετατοπίζεται προς αρνητική κατεύθυνση. Η Bank of America την έχει ήδη υποβαθμίσει.