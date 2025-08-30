Στο «κόκκινο» το δολάριο

Υποχώρησε το δολάριο χθες έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου, καθώς η αγορά ετοιμάζεται για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Το αμερικανικό νόμισμα κλείνει τον Αύγουστο με απώλειες 2% έναντι των κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων, παρότι αρχικά χθες ενισχύθηκε, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ήταν συμβατά με τα αναμενόμενα. Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε πως ο δείκτης τιμών ατομικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο, μετά τη μη αναθεωρημένη αύξησή του κατά 0,3% τον Ιούνιο. Η συγκράτηση του πληθωρισμού ενισχύει την εδώ και καιρό προσδοκώμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον ερχόμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FedWatch, οι προθεσμιακές αγορές χρήματος δίνουν πλέον πιθανότητες 87% για μείωση των επιτοκίων της Fed, από 63% έναν μήνα πριν. Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε χθες κατά 0,14%, στις 97,76 μονάδες. Έναντι του αμερικανικού νομίσματος, το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,12%, στο 1,1699, το ελβετικό φράγκο κατά 0,24%, στο 0,7999, και το γιεν κατά 0,09%, στο 146,83. Τέλος, το κινεζικό γιουάν ανήλθε σε υψηλό δέκα μηνών έναντι του δολαρίου, στα 7,1312.