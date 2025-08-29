Χρηματιστήριο: 4η ημέρα διόρθωσης με βουτιά -3,9% στην εβδομάδα – «Ψαλίδι» στα κέρδη του Αυγούστου

Αρνητικό για 4η διαδοχική ημέρα παρέμεινε το πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε νέες ρευστοποιήσεις, διευρύνοντας άνω των 5 δισ. ευρώ τη συνολική «χασούρα».

Τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων μηνών (10×10) φαίνεται ότι «άνοιξαν» την όρεξη των traders για profit taking, με τους θεσμικούς επενδυτές να επιλέγουν, με αφορμή την ολοκλήρωση του α’ 8μήνου, το «κλείδωμα» των κεκτημένων και τη θωράκιση των ικανοποιητικών αποδόσεων.

Κάπως έτσι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα πτώση κατά -1,06% και διαμορφώθηκε στις 2.021,69 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 21,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.043,27 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 25 μονάδες (από 2.020,88 έως 2.045,94 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 200,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Το τετραήμερο αρνητικό σερί, εύλογα, οδήγησε την εβδομαδιαία μεταβολή στο -3,9%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αύγουστος να κλείσει με κέρδη μόλις +1,3%, παρότι μέχρι και πριν μερικές ημέρες ξεπερνούσαν το +6%.

Στο ταμπλό, τώρα, η Lamda Development εκτοξεύθηκε στο +3,7% και τα 7,39 ευρώ (υψηλό 7 μηνών), λαμβάνοντας ώθηση από το deal με την ιταλική ΙΟΝ, το οποίο περιλαμβάνει και την απόκτηση του 2% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, νέες απώλειες εμφάνισαν οι τράπεζες, με τις Πειραιώς – Eurobank – Eθνική να κλείνουν άνω του -2%.

Νέα βουτιά στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε την αφομοίωση των κεκτημένων, καθώς υποχώρησε στο -2,25% και τις 2.152 μονάδες, επηρεαζόμενος κι από τις συζητήσεις σε Ιταλία – Ην. Βασίλειο για την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη (ένα σενάριο, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει για τα εγχώρια ιδρύματα).

Η μετοχή της Eurobank αναδίπλωσε στο -2,79% και τα 3,14 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο -2,71% και τα 11,83 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς τερμάτισε στο -2,48% και τα 6,61 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank, παρά την αύξηση του ποσοστού της UniCredit στο 26%, μειώθηκε στο -1,43% και τα 3,387 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διολίσθησε στο -1,28% και τα 7,70 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο -0,51% και τα 7,81 ευρώ. Στο -0,80% και το 1,486 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,17% και 5.076 μονάδες), η μετοχή της Lamda Development αναρριχήθηκε στο +3,79% και τα 7,39 ευρώ, επιστρέφοντας εκεί που βρισκόταν τον Ιανουάριο. Χθες έγινε γνωστό ότι ο Ιταλός μεγιστάνας Andrea Pignataro, μέσω της ION Group, συμφώνησε να αποκτήσει το 2% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας, προβαίνοντας παράλληλα σε μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ στο project του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα deal, το οποίο αφενός προσομοιάζει το περσινό του εφοπλιστή Προκοπίου (επίσης απέκτησε το 2% των μετοχών), αφετέρου έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης αποχώρησης των οικογενειών Κάτσου – Γερμανού. Από εκεί και πέρα, Cenergy και Metlen αυξήθηκαν κατά +1,3% και +1,4%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, οι τίτλοι των Coca Cola, Titan Cement και Motor Oil υποχώρησαν κατά τουλάχιστον -1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,13% και 2.973 μονάδες), η μετοχή της Intralot «πέταξε» στο +5,6% και το 1,20 ευρώ (υψηλό 12μήνου), με τους επενδυτές να αποτιμούν τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 0,1 εκατ. ευρώ, αλλά οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά +60% και έφθασαν τα 72,2 εκατ. ευρώ, μειώνοντας κατά σχεδόν 30 εκατ. ευρώ τον καθαρό δανεισμό (από 362 σε 333 εκατ. ευρώ). Κι όλα αυτά, ενόσω σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, απώλειες άνω του -1% εμφάνισαν οι μετοχές των Fourlis, AVAX, Alumil και ΕΧΑΕ, ενώ ο τίτλος της Austriacard διολίσθησε στο -2,7% και τα 5,25 ευρώ, υπό το βάρος των αδύναμων μεγεθών του α’ εξαμήνου και την υποβάθμιση του guidance για το σύνολο του 12μήνου.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Ιατρικό Αθηνών, η οποία διευρύνθηκε στο +3,6% και τα 2,26 ευρώ, πλησιάζοντας ξανά τα υψηλά 6ετίας των 2,3 ευρώ. Μάλιστα, το μεσημέρι «πέρασε» και ένα πακέτο, το οποίο αντιστοιχούσε στο 2,6% του μετοχικού κεφαλαίου, με τη συναλλαγή να γίνεται στο 1,96 ευρώ/μετοχή (μικρό discount σε σχέση με τη χθεσινή τιμή).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 66 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 142,8 δισ. ευρώ.

Profit taking μετά το 10×10

Αρνητικό ήταν το «φινάλε» του Αυγούστου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει το πόδι από το… γκάζι, συμπληρώνοντας την 4η συνεχόμενη καθοδική συνεδρίαση και «ψαλιδίζοντας» τα κέρδη του μήνα.

Η διεθνής αβεβαιότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ζήτημα της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα και την κόπωση από το πολύμηνο ράλι, φαίνεται ότι αποτελούν τη βασική αιτία πίσω από τις ρευστοποιήσεις, οι οποίες βέβαια, δεν έχουν προσλάβει μεγάλες διαστάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μέσα στο τελευταίο τετραήμερο ο Γενικός Δείκτης να έχει απολέσει περισσότερο από -4,4%, κάτι που έχει οδηγήσει στην απώλεια τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ από την αθροιστική κεφαλαιοποίηση της Αθήνας.

Πάντως, μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά έχει στην «πλάτη» μια μεγάλη ανοδική κίνηση, η οποία έχει προσφέρει στους επενδυτές μια μέση απόδοση της τάξης του +37% από τις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, ο Αύγουστος αποτέλεσε τον 10ο συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα (ιστορικό σερί για τη Λεωφόρο Αθηνών), καθώς η μεταβολή του 30ήμερου έφθασε στο +1,3%. Βέβαια, σε επίπεδο εβδομάδας, το πρόσημο ήταν αρνητικό (-3,9%), με αποτέλεσμα η μηνιαία επίδοση να μην είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ήταν πριν μερικές ημέρες, όταν ξεπερνούσε ακόμη και το +6%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης αλλά και των ΗΠΑ, με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθεται και η πρόταση για την επιβολή ενός έκτακτου φόρου στις βρετανικές τράπεζες, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς το κλίμα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά στο -0,25% και τις 552 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,15% και τον γαλλικό CAC 40 να περιορίζεται κατά -0,27%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα ήπιο πτωτικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, με τις απώλειες να φθάνουν στο -0,4% και στο -0,6%, αντίστοιχα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)