Χρηματιστήριο: Ταμειακές ροές, δανεισμός και ΑΜΚ δίνουν ώθηση στην Intralot

Ικανοποίηση φαίνεται ότι προκαλούν στην επενδυτική κοινότητα τα οικονομικά μεγέθη της Intralot, παρά το γεγονός ότι το καθαρό αποτέλεσμα ήταν οριακά ζημιογόνο.

Η αύξηση των ταμειακών ροών και η μείωση του καθαρού δανεισμού στέλνουν θετικό μήνυμα για την εισηγμένη, η οποία χθες έφθασε στο 1,2 ευρώ (υψηλό 12μήνου).

Κι όλα αυτά, ενώ εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

