Χρηματιστήριο: Μία «ανάσα» από τα 200 εκατ. ευρώ η Ιατρικό Αθηνών

Μία «ανάσα» από τα 200 εκατ. ευρώ βρίσκεται η κεφαλαιοποίηση της Ιατρικό Αθηνών, η οποία χθες διευρύνθηκε κατά τουλάχιστον +4%, πλησιάζοντας ξανά τα υψηλά 6ετίας των 2,3 ευρώ.

Εφόσον η αποτίμηση σταθεροποιηθεί άνω των 200 εκατ. ευρώ, τότε αυτό θα έχει όφελος και στο free float της εισηγμένης, καθώς η απαίτηση της ΕΧΑΕ θα «πέσει» από το 25% στο 15%, λύνοντας το πρόβλημα της περιορισμένης διασποράς.

Χθες, πάντως, «πέρασε» και ένα πακέτο, το οποίο αντιστοιχούσε στο 2,6% του μετοχικού κεφαλαίου, με τη συναλλαγή να γίνεται στο 1,96 ευρώ/μετοχή.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)