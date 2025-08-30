Logo Image

Χρηματιστήριο: Ικανοποίηση για το… 5άρι στη Fourlis

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ικανοποίηση για το… 5άρι στη Fourlis

Άνω των 250 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Απολύτως θετική είναι η πορεία της μετοχής της Fourlis στο τελευταίο δίμηνο, η οποία μετρά μια αθροιστική άνοδο της τάξης του +35%.

Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση της εταιρείας να υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ, έχοντας σκαρφαλώσει στα υψηλά 5ετίας (5 ευρώ/μετοχή).

Κι αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν μπορεί παρά να αφήνει ικανοποιημένους τόσο τον πρόεδρο Β. Φουρλή όσο και τον CEO Γ. Βασιλάκο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube