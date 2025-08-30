Χρηματιστήριο: Ικανοποίηση για το… 5άρι στη Fourlis

Απολύτως θετική είναι η πορεία της μετοχής της Fourlis στο τελευταίο δίμηνο, η οποία μετρά μια αθροιστική άνοδο της τάξης του +35%.

Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση της εταιρείας να υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ, έχοντας σκαρφαλώσει στα υψηλά 5ετίας (5 ευρώ/μετοχή).

Κι αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν μπορεί παρά να αφήνει ικανοποιημένους τόσο τον πρόεδρο Β. Φουρλή όσο και τον CEO Γ. Βασιλάκο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)