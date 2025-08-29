Χρηματιστήριο: Άλμα για τη Lamda – «Σβήνει» τις απώλειες του ’25 με ράλι +16,5%

Την «τιμητική» της έχει σήμερα η μετοχή της Lamda Development, η οποία πραγματοποιεί ράλι άνω του +4%, έχοντας ως «καύσιμο» το ηχηρό deal με τον Andrea Pignataro της ION Group.

H τιμή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιεί άλμα κατά +4,49%, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώνει στα 7,42 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακό τζίρο, καθώς μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι έχουν διακινηθεί 1,1 εκατ. τεμάχια, συνολικής αξίας 8,2 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέχρι πρότινος μέσος όρος στην αξία των ημερήσιων συναλλαγών δεν υπερέβαινε τα 2,3 εκατ. ευρώ. Επομένως, ήδη μιλάμε για έναν υπερ-τριπλάσιο τζίρο, ενόσω απομένουν τουλάχιστον τρεις ώρες συνεδρίασης.

Εφόσον η τρέχουσα εικόνα – ευφορίας διατηρηθεί έως το τέλος της ημέρας, η Lamda Development θα καταφέρει να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο του 1,3 δισ. ευρώ σε όρους κεφαλαιοποίησης, «σβήνοντας» παράλληλα την αρνητική απόδοση του 2025.

Μην ξεχνάμε ότι το ράλι ανάκαμψης των τελευταίων εβδομάδων (από 1/8) υπερβαίνει το +16,5%, με την εισηγμένη να αφήνει πίσω την αρνητική εμπειρία από την αποχώρηση των επιχειρηματιών Κάτσου – Γερμανού, οι οποίοι επέλεξαν να μηδενίσουν τη συμμετοχή τους.

Το deal με τους Ιταλούς

Βέβαια, για το comeback απαιτήθηκε η συνδρομή του ION Group, ενός fund που ηγείται στον τομέα του fin-tech και που αποφάσισε να αποκτήσει το 2% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η είσοδος των Ιταλών προσομοιάζει αρκετά την περίπτωση του εφοπλιστή Προκοπίου, ο οποίος πέρυσι αγόρασε το 2% της Lamda Development και ταυτόχρονα συμφώνησε να επενδύσει ένα μεγάλο ποσό στο project του Ελληνικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το deal με το ION Group περιλαμβάνει μια επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του πρώην αερολιμένα.

Περιθώριο +40%

Η ανάκαμψη της μετοχής, πέραν όλων των άλλων, έρχεται να κλείσει εν μέρει την «ψαλίδα» σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), η οποία με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου ανέρχεται στα 8,22 ευρώ/μετοχή.

Αυτήν τη στιγμή, η μέση τιμή – στόχος των αναλυτών διαμορφώνεται στα 10,8 ευρώ για τη μετοχή της Lamda Development, κάτι το οποίο μετουσιώνεται σε περιθώριο ανόδου άνω του +40%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)