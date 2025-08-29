Γιατί ο S&P 500 κινδυνεύει με πτώση έως 20% αν το ether μείνει πίσω από το bitcoin

Το ether έχει αφήσει το bitcoin στη σκιά το φετινό καλοκαίρι, όμως οι επενδυτές της αγοράς μετοχών θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση που η υπεραπόδοσή του αρχίσει να χάνει δυναμική.

Ανάλυση της εταιρείας Sevens Report Research, που επικαλείται το Market Watch, αναφέρει ότι η ιστορία δείχνει πως μια επιστροφή του bitcoin στην πρωτοκαθεδρία έναντι του ether μπορεί να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι για αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές, με τον δείκτη S&P 500 να κινδυνεύει με διόρθωση 10% έως 20%.

Το μοτίβο ETH/BTC και οι μετοχές

Από τις αρχές Ιουλίου, το ether κατέγραψε άνοδο 44%, έναντι μόλις 4% του bitcoin, μετά από μια περίοδο που υστερούσε σημαντικά. Ιστορικά, η άνοδος της αναλογίας ETH/BTC έχει συνδεθεί με έντονες αλλά βραχύβιες ανοδικές κινήσεις στα χρηματιστήρια, οι οποίες στη συνέχεια κατέληξαν σε κορυφώσεις της αγοράς.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, κάθε φορά που βλέπουμε μια τόσο έντονη και σαφή άνοδο στο ζεύγος ETH/BTC, οι μετοχές κινούνται ταυτόχρονα με ισχυρή άνοδο», σημείωσε ο Εσάγιε σε ανάλυσή του την Πέμπτη.

Ο S&P 500 βρισκόταν την Πέμπτη το απόγευμα σε πορεία για νέο ιστορικό κλείσιμο, με άνοδο 10,5% από την αρχή του έτους και άλμα 30,4% από το χαμηλό του Απριλίου. Ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά 7,1% στο ίδιο διάστημα.

Ο κίνδυνος όταν το ether χάνει τη δυναμική

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με τον Εσάγιε, είναι τι συμβαίνει όταν το ether σταματά να υπεραποδίδει έναντι του bitcoin. Σε προηγούμενους κύκλους, μόλις ο ρυθμός αυτός έχανε δυναμική, ακολουθούσε περίοδος αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, με τον S&P 500 να υφίσταται πτώση 10% έως 20%.

Σημαντικές αναλογίες ETH/BTC είχαν προηγηθεί κομβικών σημείων για τις αγορές: η «low-volatility» άνοδος του 2017 πριν τις διορθώσεις του 2018, η κορύφωση στα τέλη του 2019 λίγο πριν το κραχ της πανδημίας, αλλά και το ράλι του 2021 που κατέληξε στη bear market του 2022.

Η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας συγκυρίας

Η αναλογία ETH/BTC έχει ενισχυθεί 130% από το χαμηλό πενταετίας του Απριλίου 2025, σε απόλυτο συγχρονισμό με την τεχνολογική ανάκαμψη των μετοχών. Στις 24 Αυγούστου έφτασε στο 0,043, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο 2024.

Το ether έχει ενισχυθεί 38,5% από την αρχή του έτους και 75,9% στο τρίμηνο, έναντι ανόδου 20,3% και 6,3% αντίστοιχα για το bitcoin, σύμφωνα με στοιχεία του Market Watch.

Η μοναδική εξαίρεση καταγράφηκε το 2023-2024, όταν το bitcoin ξεπέρασε σταθερά το ether, χωρίς αυτό να επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές – μια απόκλιση που κάνει το σημερινό σκηνικό ακόμη πιο ενδιαφέρον.

«Ο κίνδυνος η στρατηγική long-ETH/short-BTC να έχει φτάσει στα όριά της υποτιμάται σοβαρά», προειδοποίησε ο Εσάγιε, τονίζοντας ότι τα τεχνικά δεδομένα δείχνουν πιθανή κόπωση της τάσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο.