Χρηματιστήριο: Χωρίς διάθεση για… ρίσκο – Μίνι ράλι στη Lamda

Αρνητικό παραμένει το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε νέες κινήσεις αφομοίωσης, διευρύνοντας άνω των 4,4 δισ. ευρώ τη «χασούρα» του 4ημέρου.

Το γεγονός ότι ο Αύγουστος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αποτελέσει τον 10 συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα, φαίνεται ότι έχει «ανοίξει» την όρεξη των traders για profit taking, με τους θεσμικούς επενδυτές να επιλέγουν το «κλείδωμα» των κεκτημένων και τη θωράκιση των αποδόσεων.

Κάπως έτσι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή πτώση κατά -0,42% και διαμορφώνεται στις 2.034,67 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από οκτώ μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.043,27 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 12 μονάδες (από 2.033,03 έως 2.045,94 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Lamda Development εκτοξεύεται στο +4,2% και τα 7,4 ευρώ (υψηλό 7 μηνών), λαμβάνοντας ώθηση από το deal με την ιταλική ΙΟΝ, το οποίο περιλαμβάνει και την απόκτηση του 2% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Αμετάβλητη στα 3,4 ευρώ είναι η Alpha, η οποία χθες έκανε γνωστό ότι η UniCredit ανέβασε το ποσοστό της στο 26%.

Νέα πτώση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει την αφομοίωση των κεκτημένων, καθώς υποχωρεί στο -0,30% και τις 2.195 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αναδιπλώνει στο -0,68% και τα 6,732 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -0,66% και τα 12,08 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο -0,06% και τα 3,228 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank είναι αμετάβλητη στα 3,43 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου παραμένει στα 7,80 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να αυξάνεται στο +0,13% και τα 7,86 ευρώ. Στο +0,40% και το 1,504 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,12% και 5.130 μονάδες), η μετοχή της Lamda Development αναρριχάται στο +4,2% και τα 7,4 ευρώ, επιστρέφοντας εκεί που βρισκόταν τον Ιανουάριο. Χθες έγινε γνωστό ότι ο Ιταλός μεγιστάνας Andrea Pignataro, μέσω της ION Group, συμφώνησε να αποκτήσει το 2% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας, προβαίνοντας παράλληλα σε μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ στο project του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα deal, το οποίο αφενός προσομοιάζει το περσινό του εφοπλιστή Προκοπίου (επίσης απέκτησε το 2% των μετοχών), αφετέρου έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης αποχώρησης των οικογενειών Κάτσου – Γερμανού. Από εκεί και πέρα, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ενισχύονται κατά έως +1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ αναδιπλώνει στο -1% και τα 7,2 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,26% και 2.977 μονάδες), η μετοχή της Intralot διολισθαίνει στο -1,4% και το 1,12 ευρώ, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου (καθαρές ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ, αλλά και λειτουργικές ροές 72,2 εκατ. ευρώ). Απώλειες άνω του -1% εμφανίζουν και οι τίτλοι των AVAX – Ελλάκτωρ. Αντίθετα, η μετοχή της Κρι Κρι καταβάλλει νέα προσπάθεια για τη διάσπαση των 20 ευρώ (+1,6% και 19,7 ευρώ), ενώ η μετοχή της Noval Propery αυξάνεται στο +1,1% και τα 2,70 ευρώ. Τις χθεσινές απώλειες επιχειρεί να «μαζέψει» η μετοχή της Profile, η οποία ανακάμπτει στο +1,2% και τα 7,3 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 42 μετοχές κινούνται ανοδικά, 42 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,6 δισ. ευρώ.

Δεν «χάνεται» το θετικό πρόσημο του Αυγούστου

Στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, βέβαια, έχει αφήσει το πόδι από το… γκάζι, προερχόμενο από ένα σερί τριών καθοδικών κλεισιμάτων.

Η διεθνής αβεβαιότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ζήτημα της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα και την κόπωση από το πολύμηνο ράλι, φαίνεται ότι αποτελούν τη βασική αιτία πίσω από τις ρευστοποιήσεις των προηγούμενων ημερών.

Το αποτέλεσμα είναι μέσα στο τελευταίο τριήμερο ο Γενικός Δείκτης να έχει απολέσει περισσότερο από -3,4%, κάτι που έχει οδηγήσει στην απώλεια 4,4 δισ. ευρώ από την αθροιστική κεφαλαιοποίηση της Αθήνας.

Πάντως, μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά έχει στην «πλάτη» μια μεγάλη ανοδική κίνηση, η οποία έχει προσφέρει στους επενδυτές μια μέση απόδοση της τάξης του +39% από τις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη σημερινή συνεδρίαση, ο Αύγουστος θα αποτελέσει τον 10ο συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα (ιστορικό σερί για τη Λεωφόρο Αθηνών), δεδομένου ότι μέχρι και χθες η μεταβολή του 30ήμερου έφθανε στο +2,4%.

Βέβαια, σε επίπεδο εβδομάδας, το πρόσημο είναι αρνητικό (-2,8%), με αποτέλεσμα η μηνιαία επίδοση να μην είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ήταν πριν μερικές ημέρες, όταν ξεπερνούσε ακόμη και το +6%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης αλλά και των ΗΠΑ, με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθεται και η οικονομική – πολιτική κατάσταση στο Παρίσι.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά στο -0,12% και τις 553 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,11% και τον γαλλικό CAC 40 να περιορίζεται κατά -0,17%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά πτωτικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)