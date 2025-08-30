Χρηματιστήριο – Μετοχές: Ποια blue chips υποκύπτουν στον πειρασμό της διόρθωσης

Τρεις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αυξημένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό και τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα στο εσωτερικό να έχουν «ανοίξει» την όρεξη των επενδυτών για το πρώτο ουσιαστικό profit taking από τον Απρίλιο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης έχει απολέσει τουλάχιστον -3,4% στο τελευταίο τριήμερο, κάτι το οποίο έχει στερήσει από την συνολική αξία της ελληνικής αγοράς το χρηματικό ποσό των 4,4 δισ. ευρώ.

Οι πωλητές φαίνεται ότι εστιάζουν κυρίως σε όσες μετοχές «πρωταγωνίστησαν» στο μέχρι πρότινος εντυπωσιακό ράλι του Αυγούστου, με αποτέλεσμα να δέχονται πρώτες τα απόνερα του εν εξελίξει profit taking.

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί μπορεί να εγείρει προβληματισμό ή να αναιρέσει τη θετική μακροπρόθεσμη τάση, καθώς η διόρθωση αφενός είναι μέσα στο «παιχνίδι», αφετέρου συχνά αποτελεί δείγμα μιας υγιούς ανοδικής κίνησης.

Ενδεικτική των παραπάνω είναι η εικόνα στον κλάδο των τραπεζών, όπου ο δείκτης έχει χάσει περισσότερο από -5% μέσα στο τριήμερο, αναδιπλώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά 10ετίας κι αφομοιώνοντας ένα μέρος των φετινών υπερ-αποδόσεων (η άνοδος ξεπερνούσε το +80% έως την προηγούμενη εβδομάδα).

Στην κορυφή των ρευστοποιήσεων του τριημέρου βρίσκεται η μετοχή της Alpha Bank, η οποία έχει χάσει τουλάχιστον -9% από την Τρίτη έως και την Πέμπτη. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το ράλι του 2025 ξεπερνά σταθερά το +110%.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Eurobank οπισθοχωρεί κατά -5,3%, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίζεται κατά -4,8%, καθώς αμφότερες «χωνεύουν» τα διαδοχικά υψηλά.

Από κοντά ακολουθεί και ο τίτλος της Τρ. Πειραιώς, η οποία «πέφτει» κατά -4,0%, «σβήνοντας» σχεδόν το σύνολο των κερδών του προηγούμενου 30ήμερου.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα blue chips, οι αλλεπάλληλες κορυφές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν εύλογα επιφέρει κόπωση στη μετοχή της κατασκευαστικής, η οποία στο τριήμερο 26 – 28 Αυγούστου συρρικνώθηκε αθροιστικά κατά -4,3%.

Στην περιοχή του -3% έως -3,5% καθορίζεται η κάμψη για τις μετοχές των Viohalco και Aegean Airlines, οι οποίες σπεύδουν να αφομοιώσουν τα κεκτημένα του 2025 (+21% και +46%, αντίστοιχα), αν κι αρνούνται να εγκαταλείψουν την επαφή με τα πρόσφατα υψηλά.

Η μετοχή της Coca Cola HBC, τέλος, περιορίζεται κατά -4,2% μέσα στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, έχοντας απομακρυνθεί περαιτέρω από τα ιστορικά ρεκόρ του Μαΐου (47,9 ευρώ).

Τα blue chips με τη μεγαλύτερη πτώση στο τελευταίο 3ήμερο

• Alpha -9,0%

• Eurobank -5,3%

• Εθνική -4,8%

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -4,3%

• Coca Cola -4,2%

• Πειραιώς -4,0%

• Viohalco -3,2%

• Aegean -3,4%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)