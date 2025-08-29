Χρηματιστήριο: Παίρνει… παράταση η MIG

Στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να λάβει την παράταση των 6+6 μηνών έως ότου «φτιάξει» το θέμα του free float, προχωρά η διοίκηση της MIG.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ανακοίνωσε τον διορισμό της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και της Euroxx Χρηματιστηριακή ως ειδικούς διαπραγματευτές.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η Πειραιώς, ελέγχει το 87,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)