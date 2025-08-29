Logo Image

Χρηματιστήριο: Παίρνει… παράταση η MIG

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Παίρνει… παράταση η MIG

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Δύο ειδικοί διαπραγματευτές

Στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να λάβει την παράταση των 6+6 μηνών έως ότου «φτιάξει» το θέμα του free float, προχωρά η διοίκηση της MIG.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ανακοίνωσε τον διορισμό της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και της Euroxx Χρηματιστηριακή ως ειδικούς διαπραγματευτές.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η Πειραιώς, ελέγχει το 87,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube