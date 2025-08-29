Logo Image

Χρηματιστήριο: Το 5×5 της Space Hellas

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ράλι +14% για την εισηγμένη

Πέντε σερί θετικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει η μετοχή της Space Hellas, η οποία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 2ετίας.

Η άνοδος στο τελευταίο πενθήμερο ανέρχεται στο +14%, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να έχει βελτιωθεί στην περιοχή των 55 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο στοίχημα της εταιρείας, πέραν της διατήρησης της κερδοφορίας, αφορά την είσοδο στον υποσχόμενο κλάδο της άμυνας.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

