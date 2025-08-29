Πέντε σερί θετικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει η μετοχή της Space Hellas, η οποία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 2ετίας.

Η άνοδος στο τελευταίο πενθήμερο ανέρχεται στο +14%, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να έχει βελτιωθεί στην περιοχή των 55 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο στοίχημα της εταιρείας, πέραν της διατήρησης της κερδοφορίας, αφορά την είσοδο στον υποσχόμενο κλάδο της άμυνας.

Γ.Χ.

