Χρηματιστήριο: Ψάχνει το αντίδοτο η Austriacard

Από τη χειρότερη συνεδρίαση του καλοκαιριού καλείται να συνέλθει η μετοχή της Austriacard, η οποία χθες υποχώρησε κατά -4,2%, διευρύνοντας άνω του -9% την αθροιστική απώλεια από τις αρχές του ’25.

Η πτώση σχετίζεται με τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία βέβαια θεωρούταν αναμενόμενα από την επενδυτική κοινότητα. Η διοίκηση, πάντως, ευελπιστεί να «γυρίσει» το παιχνίδι στο β’ μισό του έτους.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)