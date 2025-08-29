Logo Image

Χρηματιστήριο: Ψάχνει το αντίδοτο η Austriacard

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ψάχνει το αντίδοτο η Austriacard

Πηγή φωτ. www.austriacard.com

Άνω του -9% η αθροιστική απώλεια από τις αρχές του '25

Από τη χειρότερη συνεδρίαση του καλοκαιριού καλείται να συνέλθει η μετοχή της Austriacard, η οποία χθες υποχώρησε κατά -4,2%, διευρύνοντας άνω του -9% την αθροιστική απώλεια από τις αρχές του ’25.

Η πτώση σχετίζεται με τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία βέβαια θεωρούταν αναμενόμενα από την επενδυτική κοινότητα. Η διοίκηση, πάντως, ευελπιστεί να «γυρίσει» το παιχνίδι στο β’ μισό του έτους. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

