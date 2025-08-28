Χρηματιστήριο: Τρίτωσε το… κακό στην Αθήνα – Νέο profit taking στις Τράπεζες

Τρεις συνεχόμενες αρνητικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε αισίως το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να παγιώνουν τη βραχυπρόθεσμη κυριαρχία έναντι των αγοραστών, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για profit taking.

Η απουσία φρέσκων εγχώριων καταλυτών, τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα και η διεθνής αβεβαιότητα γύρω από το ζήτημα της Γαλλίας συνέθεσαν ένα σκηνικό, το οποίο ανάγκασε την ελληνική αγορά να πατήσει ξανά… φρένο, ρευστοποιώντας ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Κάπως έτσι, στην προτελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική πτώση κατά -1,28% και διαμορφώθηκε στις 2.043,27 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 27 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.069,74 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 52 μονάδες (από 2.024,17 έως 2.076,70 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 222,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Πάντως, η τριήμερη πτώση επ’ ουδενί έχει αναιρέσει το θετικό κλίμα των τελευταίων μηνών, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να «γράψει» τον 10ο συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα, δεδομένου ότι τα κέρδη του Αυγούστου εξακολουθούν να υπερβαίνουν το +2% ενόσω απομένει μόλις μία συνεδρίαση.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες τέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο, με την Alpha να προσγειώνεται κατά -3,5% και τις Πειραιώς – Eurobank να αναδιπλώνουν άνω του -1,5%. Πτώση έως -1,5% κατέγραψαν και οι Motor Oil – ΟΤΕ – Metlen, ενώ αυξημένες πιέσεις άνω του -4% ασκήθηκαν στην Austriacard.

Νέα πτώση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος των ρευστοποιήσεων, καθώς διολίσθησε στο -1,44% και τις 2.202 μονάδες, σπεύδοντας να κατοχυρώσει ένα μέρος των διευρυμένων φετινών κερδών.

Η μετοχή της Alpha Bank διολίσθησε στο -3,51% και τα 3,436 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς περιορίστηκε στο -1,77% και τα 6,778 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -1,85% και τα 3,23 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έμεινε αμετάβλητη στα 12,16 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινήθηκε στο +0,78% και τα 7,80 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συρρικνώνεται στο -1,13% και τα 7,85 ευρώ. Στο -3,35% και το 1,498 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Credia Bank, η οποία άφησε το πόδι από το γκάζι, υπό το βάρος και της «αλμυρής» αποτίμησης.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,35% και 5.136 μονάδες), η μετοχή της Motor Oil αναδίπλωσε στο -1,3% και τα 25,64 ευρώ. Χθες η διοίκηση, όπως κι αναμενόταν, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ πέρυσι) και EBITDA 387,4 εκατ. ευρώ (από 638,6 εκατ. ευρώ πέρυσι) για το α’ εξάμηνο. Βέβαια, οι προσδοκίες για το β’ μισό του 2025 είναι υψηλότερες, χάρη στην επαναλειτουργία των μονάδων που επλήγησαν από την περσινή πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου. Οι τιμές των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Jumbo, Aegean Airlines και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησαν άνω του -1,5%, αφομοιώνοντας τις πρόσφατες «κορυφές», ενώ τουλάχιστον στο -1% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τις μετοχές των Cenergy, Coca Cola HBC, Metlen, Titan Cement, Viohalco και ΟΤΕ.

Τριήμερο αναδίπλωσης στην Αθήνα

Σε φάση αναδίπλωσης φαίνεται ότι βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει κατεβάσει… ρυθμούς, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα έρχεται να «συναντήσει» τη διάθεση για profit taking.

Ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να έχει οπισθοχωρήσει κάτω των 2.050 μονάδων, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Αυγούστου.

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στην «καρδιά» της Ευρώπης -μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία αποτελεί τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης- έχουν αυξήσει την «όρεξη» των επενδυτών για ρευστοποιήσεις και έχουν τονώσει τη μεταβλητότητα. Σ’ αυτό, φυσικά, βοηθούν και τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα της Λεωφόρου Αθηνών.

Η προσοχή είναι κυρίως στραμμένη στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Εφόσον «ξεφύγουν» σε επίπεδα άνω του 4% (σήμερα βρίσκονται στο 3,5%), τότε αυτό είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις σ’ όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν… παράπονο από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσα στο α’ 8μήνο του 2025 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει σχεδόν +40%, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (παρότι τα περιθώρια έχουν περιοριστεί), τα κυοφορούμενα deals και η προοπτική επιστροφής στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», ικανά να συντηρήσουν τη θετική μακροπρόθεσμη τάση.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι κινήσεις των επενδυτών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από… φειδώ, καθώς η πολιτική – οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία συνεχίζει να ρίχνει σκιά στις διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, η οποία παρουσίασε κέρδη καλύτερα του αναμενόμενου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς στις 553 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι αμετάβλητος στις 24.060 μονάδες και τον γαλλικό CAC 40 να αυξάνεται κατά +0,4%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά πτωτικά ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)