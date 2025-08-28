Tο πρώτο ομόλογο για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης στο «πεδίο της μάχης»

Το πρώτο ομόλογο που έχει σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης εξέδωσε σήμερα η γαλλική τράπεζα BPCE, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα.

Ο γαλλικός τραπεζικός όμιλο διαθέτει ένα ομόλογο για ελάχιστο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του Euronext για ένα «ευρωπαϊκό αμυντικό ομόλογο», δήλωσε τραπεζική πηγή στο Bloomberg.

Η μορφή είναι παρόμοια με τα «πράσινα ομόλογα», αν και στην περίπτωση αυτή τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων και όχι φιλικών προς το περιβάλλον έργων.

Οι αμυντικές εταιρείες αποτελούν πλέον ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχήματα στις ευρωπαϊκές αγορές. «Η δέσμευση για χρήση των εσόδων αντικατοπτρίζει το γιγαντιαίο έργο που έχει μπροστά της η Ευρώπη», λέει η Μορίν Σούλερ, επικεφαλής στρατηγικής του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ING. «Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερες τέτοιες εκδόσεις στο μέλλον , με τις τράπεζες να παρεμβαίνουν για να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση των αμυντικών φιλοδοξιών της Ευρώπης»..