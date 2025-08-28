Logo Image

Tο πρώτο ομόλογο για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης στο «πεδίο της μάχης»

Ο γαλλικός τραπεζικός όμιλος διαθέτει ένα ομόλογο για ελάχιστο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του Euronext

Το πρώτο ομόλογο που έχει σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης εξέδωσε σήμερα η γαλλική τράπεζα BPCE, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα.

Ο γαλλικός τραπεζικός όμιλο διαθέτει ένα ομόλογο για ελάχιστο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του Euronext για ένα «ευρωπαϊκό αμυντικό ομόλογο», δήλωσε τραπεζική πηγή στο Bloomberg.

Η μορφή είναι παρόμοια με τα «πράσινα ομόλογα», αν και στην περίπτωση αυτή τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων και όχι φιλικών προς το περιβάλλον έργων.

Οι αμυντικές εταιρείες αποτελούν πλέον ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχήματα στις ευρωπαϊκές αγορές. «Η δέσμευση για χρήση των εσόδων αντικατοπτρίζει το γιγαντιαίο έργο που έχει μπροστά της η Ευρώπη», λέει η Μορίν Σούλερ, επικεφαλής στρατηγικής του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ING. «Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερες τέτοιες εκδόσεις στο μέλλον , με τις τράπεζες να παρεμβαίνουν για να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση των αμυντικών φιλοδοξιών της Ευρώπης»..

