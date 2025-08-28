Η αγορά ομολόγων «τιμωρεί» την πολιτική αναταραχή: Το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις επιστρέφει…στο 2011

Η καταιγίδα στις διεθνείς αγορές ομολόγων δεν δείχνει να κοπάζει, με τα σήματα από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να προμηνύουν συνέχιση της αναταραχής.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου Γερμανία, Ιαπωνία και ΗΠΑ ετοιμάζονται να βγουν στις αγορές με νέες εκδόσεις μακροπρόθεσμου χρέους, επιβαρύνοντας περαιτέρω ένα ήδη δύσκολο έτος για τους επενδυτές.

Αποδόσεις σε ιστορικά υψηλά

Οι αποδόσεις στα 30ετή γερμανικά και γαλλικά κρατικά ομόλογα εκτοξεύθηκαν τον Αύγουστο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, με άνοδο 15 και 27 μονάδων βάσης αντίστοιχα – η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον περασμένο Μάρτιο.

Παράλληλα, η Ιαπωνία βλέπει το δικο της κόστος δανεισμού να σκαρφαλώνει σε υψηλά 30 ετών, ενώ στη Βρετανία οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις κινούνται προς το μεγαλύτερο μηνιαίο άλμα από τον Δεκέμβριο.

Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει πτώση τιμών, περιορίζοντας την ελκυστικότητα των ομολόγων και δυσκολεύοντας τις κυβερνήσεις που ήδη παλεύουν με αυξημένα κόστη εξυπηρέτησης χρέους και πίεση για νέες δαπάνες.

Πολιτικοί κίνδυνοι

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία αυξάνει το ρίσκο. Η πρόσφατη διεύρυνση του spread έναντι των γερμανικών τίτλων αποτυπώνει την ανησυχία των αγορών, ενώ ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδηγείται σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιο μείωσης χρέους.

Αντίστοιχες πιέσεις δέχεται και η Βρετανία, όπου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες κοινωνικές δαπάνες ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν και οι ανησυχίες για τα αμερικανικά δημοσιονομικά έχουν κάπως μετριαστεί, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου λόγω αμφιβολιών για την ανεξαρτησία της Fed μετά και την επίθεση Τραμπ κατά της Λίζα Κουκ.

Βαριές εκδόσεις μπροστά

Παρά το γεγονός ότι η μερίδα του λέοντος στις φετινές εκδόσεις έχει ήδη γίνει, οι αναλυτές προβλέπουν ιδιαίτερα φορτωμένο δίμηνο. Η Societe Generale εκτιμά ότι μόνο στην Ευρώπη θα αντληθούν πάνω από 100 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η αυξημένη προσφορά, σε συνδυασμό με αβέβαιη ζήτηση –χαρακτηριστικό το παράδειγμα των πρόσφατων ασθενών δημοπρασιών σε Ιαπωνία και ΗΠΑ– εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω πίεση στις αποδόσεις.

Με την παγκόσμια ανάπτυξη να προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 3% φέτος (από 3,3% το 2024, σύμφωνα με το ΔΝΤ), τα περιθώρια των κυβερνήσεων να μειώσουν τα χρέη τους στενεύουν. Όπως σχολιάζουν αναλυτές υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ το μακροπρόθεσμο σκέλος των καμπυλών αποδόσεων δείχνει να χάνει την επενδυτική του αξία.