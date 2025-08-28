Χρηματιστήριο: Απότομη… κατηφόρα σε Τράπεζες και Γενικό Δείκτη

Αρνητική κλίση έχει εκ νέου λάβει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να αποκτούν ξεκάθαρο προβάδισμα, διευρύνοντας για τρίτη διαδοχική ημέρα την κυριαρχία τους.

Η απουσία φρέσκων εγχώριων καταλυτών, τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα και η προβληματική εικόνα της Γαλλίας, συνθέτουν ένα σκηνικό, το οποίο αναγκάζει την αγορά να πατήσει… φρένο, ρευστοποιώντας ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Κάπως έτσι, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας και προτελευταία του Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ισχυρή πτώση κατά -2,00% και διαμορφώνεται στις 2.028,35 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 41 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.069,74 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 49 μονάδες (από 2.027,72 έως 2.076,70 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 70,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες τίθενται εκ νέου στο επίκεντρο, με τις Alpha Bank και Πειραιώς να αναδιπλώνουν άνω του -2%. Βουτιά της τάξης του -3% καταγράφει και η Motor Oil, ενώ Metlen και Εurobank χάνουν τουλάχιστον -1%.

Τριήμερο αναδίπλωσης στην Αθήνα

Σε φάση αναδίπλωσης φαίνεται ότι βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει κατεβάσει… ρυθμούς, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα έρχεται να συναντήσει τη διάθεση για profit taking.

Ο Γενικός Δείκτης οδεύει προς την 3η συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να έχει οπισθοχωρήσει έως την περιοχή των 2.030 μονάδων (το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου).

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στην «καρδιά» της Ευρώπης -μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία αποτελεί τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης- έχουν αυξήσει την «όρεξη» των επενδυτών για ρευστοποιήσεις και έχουν τονώσει τη μεταβλητότητα. Σ’ αυτό, φυσικά, βοηθούν και τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα της Λεωφόρου Αθηνών.

Η προσοχή είναι κυρίως στραμμένη στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Εφόσον «ξεφύγουν» σε επίπεδα άνω του 4% (σήμερα βρίσκονται στο 3,5%), τότε αυτό είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις σ’ όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν παράπονο από το Χρηματιστήριο. Μέσα στο 2025 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει περισσότερο από +40%, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+4% ο Αύγουστος).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (παρότι τα περιθώρια έχουν περιοριστεί), τα κυοφορούμενα deals και η προοπτική επιστροφής στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», ικανά να απορροφήσουν ως έναν βαθμό τις εξωγενείς πιέσεις.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Intralot, η οποία συμπίπτει με την ταυτόχρονη λήξη της δημόσιας πρότασης του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ (Bally’s). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε κυρίως τυπικό χαρακτήρα, καθώς ουδείς από τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους δεν πούλησε τις μετοχές του. Το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της εισηγμένης είναι η ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Επί τάπητος τίθενται και τα οικονομικά αποτελέσματα της Austriacard, τα οποία έρχονται μία ημέρα μετά τα αντίστοιχα της Motor Oil. Ας σημειωθεί ότι ο Όμιλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη εμφάνισε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ πέρυσι) και EBITDA 387,4 εκατ. ευρώ (από 638,6 εκατ. ευρώ πέρυσι). Βέβαια, οι προσδοκίες για το β’ εξάμηνο είναι υψηλότερες, χάρη στην επαναλειτουργία των μονάδων που επλήγησαν από την περσινή πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν τον θετικό βηματισμό, αν και η πολιτική – οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία εξακολουθεί να ρίχνει… σκιές. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, η οποία παρουσίασε κέρδη καλύτερα του αναμενόμενου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,1% και τον γαλλικό CAC 40 να αυξάνεται κατά +0,4%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)