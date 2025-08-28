Χρηματιστήριο: Στασιμότητα ελλείψει φρέσκων καυσίμων – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, χωρίς να λείπουν και οι διορθωτικές κινήσεις (για 3η διαδοχική ημέρα).

Η απουσία φρέσκων εγχώριων καταλυτών, σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της Γαλλίας, αναγκάζουν την ελληνική αγορά να πατήσει… φρένο, δίνοντας την ευκαιρία στους traders να «χωνέψουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025.

Κάπως έτσι, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας και προτελευταία του Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης είναι σχεδόν αμετάβλητος στην περιοχή των 2.070 μονάδων, κερδίζοντας λιγότερο από μισή μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.069,74 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 2.067,78 έως 2.076,70 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «περάσει» κάποιο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τρ. Πειραιώς επιχειρεί να ανακτήσει το όριο των 7 ευρώ, ενώ η Motor Oil υποχωρεί κατά -1%, παρότι τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου δεν έκρυβαν εκπλήξεις. Σταθεροποιητικό είναι το ξεκίνημα στη Metlen, η οποία «παίζει» στις παρυφές των 55 ευρώ.

Επιφυλακτικά ανοδικά οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, έπειτα από ένα διήμερο αξιοσημείωτων ρευστοποιήσεων, επιχειρεί να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται στο +0,54% και τις 2.246 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διευρύνεται στο +1,1% και τα 6,98 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,45% και τα 12,215 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,42% και τα 3,576 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,27% και τα 3,3 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινείται στο +0,26% και τα 7,76 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +0,13% και τα 7,95 ευρώ. Στο -0,39% και το 1,544 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank, η οποία αφήνει το πόδι από το γκάζι.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,06% και 5.203 μονάδες), η μετοχή της Motor Oil αναδιπλώνει στο -1,2% και τα 25,6 ευρώ. Χθες η διοίκηση, όπως κι αναμενόταν, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ πέρυσι) και EBITDA 387,4 εκατ. ευρώ (από 638,6 εκατ. ευρώ πέρυσι) για το α’ εξάμηνο. Βέβαια, οι προσδοκίες για το β’ μισό του 2025 είναι υψηλότερες, χάρη στην επαναλειτουργία των μονάδων που επλήγησαν από την περσινή πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Viohalco και ΔΕΗ ενισχύονται κατά σχεδόν +0,8%, ενώ η μετοχή του ΟΠΑΠ σημειώνει άνοδο στο +1% και τα 19,4 ευρώ. Σταθερή στα 54,7 ευρώ είναι η μετοχή της Metlen, η οποία μην ξεχνάμε ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στον FTSE 100 του Λονδίνου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,04% και 2.993 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχωρίζει θετικά στο +1,3% και τα 2,56 ευρώ, συσσωρεύοντας δυνάμεις κοντά στα πρόσφατα υψηλά 15ετίας (2,61 ευρώ). Άνοδο άνω του +1% εμφανίζουν και οι τίτλοι των Κρι Κρι – Quest Συμμετοχών, με τη μετοχή της Fourlis να σκαρφαλώνει στο ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ (+1,8%) για πρώτη φορά από το 2020, χάρη στην ακύρωση 2,6 εκατ. ιδίων μετοχών αλλά και στη δωρεά διανομή 381.783 νέων μετοχών. Προς νέα υψηλά 18 ετών οδεύει η μετοχή της Alumil, η οποία βρίσκεται στο +1% και τα 5,84 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Space Hellas, η οποία κάνει άλμα στο +7,8% και τα 8,7 ευρώ (υψηλό 2 ετών), έχοντας τζίρο 145 χιλ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 43 μετοχές κινούνται ανοδικά, 38 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 10 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 145,6 δισ. ευρώ.

Με το βλέμμα στο εξωτερικό

Στραμμένο στο εξωτερικό, και κυρίως σε όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, εξακολουθεί να έχει το βλέμμα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει κατεβάσει… ρυθμούς.

Ο Γενικός Δείκτης έχει αισίως συμπληρώσει δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να έχει οπισθοχωρήσει στην περιοχή των 2.060 μονάδων (το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου).

Βέβαια, μέχρι στιγμής η αναδίπλωση είναι απολύτως ελεγχόμενη, χωρίς ίχνη υπερβολών ή ακροτήτων, σε μια πρόδηλη ένδειξη ότι οι επενδυτές διαχειρίζονται με ψυχραιμία τα όσα λαμβάνουν χώρα εκτός συνόρων.

Είναι σαφές, πάντως, ότι οι εξελίξεις στην «καρδιά» της Ευρώπης -μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία αποτελεί τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης- έχουν αυξήσει την «όρεξη» των επενδυτών για ρευστοποιήσεις και έχουν τονώσει τη μεταβλητότητα. Σ’ αυτό, φυσικά, βοηθούν και τα υπεραγορασμένα επίπεδα της Λεωφόρου Αθηνών.

Η προσοχή είναι κυρίως στραμμένη στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Εφόσον «ξεφύγουν» σε επίπεδα άνω του 4% (σήμερα βρίσκονται στο 3,5%), τότε αυτό είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις σ’ όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν παράπονο από το Χρηματιστήριο. Μέσα στο 2025 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει περισσότερο από +40%, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+4% ο Αύγουστος).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (παρότι τα περιθώρια έχουν περιοριστεί), τα κυοφορούμενα deals και η προοπτική επιστροφής στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», ικανά να απορροφήσουν ως έναν βαθμό τις εξωγενείς πιέσεις.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Intralot, η οποία συμπίπτει με την ταυτόχρονη λήξη της δημόσιας πρότασης του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ (Bally’s). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε κυρίως τυπικό χαρακτήρα, καθώς ουδείς από τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους δεν πούλησε τις μετοχές του. Το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της εισηγμένης είναι η ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Επί τάπητος τίθενται και τα οικονομικά αποτελέσματα της Austriacard, τα οποία έρχονται μία ημέρα μετά τα αντίστοιχα της Motor Oil. Ας σημειωθεί ότι ο Όμιλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη εμφάνισε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ πέρυσι) και EBITDA 387,4 εκατ. ευρώ (από 638,6 εκατ. ευρώ πέρυσι). Βέβαια, οι προσδοκίες για το β’ εξάμηνο είναι υψηλότερες, χάρη στην επαναλειτουργία των μονάδων που επλήγησαν από την περσινή πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν τον θετικό βηματισμό, αν και η πολιτική – οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία εξακολουθεί να ρίχνει… σκιές. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, η οποία παρουσίασε κέρδη καλύτερα του αναμενόμενου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,35% και τις 556 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,5% και τον γαλλικό CAC 40 να αυξάνεται κατά +0,8%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)