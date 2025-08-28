Χρηματιστήριο: Ψύχραιμοι οι επενδυτές, με το βλέμμα στη Γαλλία

Στραμμένο στο εξωτερικό, και κυρίως σε όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, εξακολουθεί να έχει το βλέμμα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει κατεβάσει… ρυθμούς.

Ο Γενικός Δείκτης έχει αισίως συμπληρώσει δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να έχει οπισθοχωρήσει στην περιοχή των 2.060 μονάδων (το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου).

Βέβαια, μέχρι στιγμής η αναδίπλωση είναι απολύτως ελεγχόμενη, χωρίς ίχνη υπερβολών ή ακροτήτων, σε μια πρόδηλη ένδειξη ότι οι επενδυτές διαχειρίζονται με ψυχραιμία τα όσα λαμβάνουν χώρα εκτός συνόρων.

Είναι σαφές, πάντως, ότι οι εξελίξεις στην «καρδιά» της Ευρώπης -μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία αποτελεί τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης- έχουν αυξήσει την «όρεξη» των επενδυτών για ρευστοποιήσεις και έχουν τονώσει τη μεταβλητότητα. Σ’ αυτό, φυσικά, βοηθούν και τα υπεραγορασμένα επίπεδα της Λεωφόρου Αθηνών.

Η προσοχή είναι κυρίως στραμμένη στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Εφόσον «ξεφύγουν» σε επίπεδα άνω του 4% (σήμερα βρίσκονται στο 3,5%), τότε αυτό είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις σ’ όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν παράπονο από το Χρηματιστήριο. Μέσα στο 2025 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει περισσότερο από +40%, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+4% ο Αύγουστος).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (παρότι τα περιθώρια έχουν περιοριστεί), τα κυοφορούμενα deals και η προοπτική επιστροφής στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», ικανά να απορροφήσουν ως έναν βαθμό τις εξωγενείς πιέσεις.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Intralot, η οποία συμπίπτει με την ταυτόχρονη λήξη της δημόσιας πρότασης του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ (Bally’s). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε κυρίως τυπικό χαρακτήρα, καθώς ουδείς από τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους δεν πούλησε τις μετοχές του. Το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της εισηγμένης είναι η ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο τίθενται και τα οικονομικά αποτελέσματα της Austriacard, τα οποία έρχονται μία ημέρα μετά τα αντίστοιχα της Motor Oil. Ας σημειωθεί ότι ο Όμιλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη εμφάνισε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ πέρυσι) και EBITDA 387,4 εκατ. ευρώ (από 638,6 εκατ. ευρώ πέρυσι). Βέβαια, οι προσδοκίες για το β’ εξάμηνο είναι υψηλότερες, χάρη στην επαναλειτουργία των μονάδων που επλήγησαν από την περσινή πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)