Γαλλικές πιέσεις στο ευρώ

Ανέκαμψε το δολάριο χθες, μετά την προχθεσινή υποχώρησή του, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα επικείμενα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, αν και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed παραμένουν. Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επηρέασε το ευρώ, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν πως οι πιθανές παρενέργειες της γαλλικής αβεβαιότητας στο ευρωπαϊκό νόμισμα θα είναι περιορισμένες. Το ευρώ έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Αυγούστου έναντι του δολαρίου και, αργά χθες το απόγευμα, κατέγραφε πτώση 0,44%, με την ισοτιμία στο 1,1591. Επίσης, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε 0,22% έναντι της στερλίνας, στο 1,3450, και 0,37% έναντι του γιεν, στο 147,99, ενώ ο δολαριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,32%, στις 98,57 μονάδες. Εκτός από τη Fed, η αγορά εστιάζει στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η πιθανή πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, μετά την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, έχει μετατρέψει τη Γαλλία στον νέο μεγάλο ασθενή της Ευρώπης. Ο Elias Haddad, πάντως, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγορών της Brown Brothers Harriman στο Λονδίνο, δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για το ευρώ.