Logo Image

Γαλλικές πιέσεις στο ευρώ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Γαλλικές πιέσεις στο ευρώ

Για περιορισμένες πιθανές παρενέργειες κάνουν λόγο οι αναλυτές

Από την έντυπη έκδοση

Μωυσής Λίτσης [email protected]

Ανέκαμψε το δολάριο χθες, μετά την προχθεσινή υποχώρησή του, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα επικείμενα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, αν και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed παραμένουν. Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επηρέασε το ευρώ, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν πως οι πιθανές παρενέργειες της γαλλικής αβεβαιότητας στο ευρωπαϊκό νόμισμα θα είναι περιορισμένες. Το ευρώ έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Αυγούστου έναντι του δολαρίου και, αργά χθες το απόγευμα, κατέγραφε πτώση 0,44%, με την ισοτιμία στο 1,1591. Επίσης, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε 0,22% έναντι της στερλίνας, στο 1,3450, και 0,37% έναντι του γιεν, στο 147,99, ενώ ο δολαριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,32%, στις 98,57 μονάδες. Εκτός από τη Fed, η αγορά εστιάζει στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η πιθανή πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, μετά την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, έχει μετατρέψει τη Γαλλία στον νέο μεγάλο ασθενή της Ευρώπης. Ο Elias Haddad, πάντως, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγορών της Brown Brothers Harriman στο Λονδίνο, δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για το ευρώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube