Χρηματιστήριο: Έντονη νευρικότητα με αρνητικό κλείσιμο

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κερδίζουν τους αγοραστές στο «νήμα», επιμηκύνοντας την πορεία αναδίπλωσης.

Τα μεγάλα κέρδη του Αυγούστου, τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα έφθαναν έως και το +6%, ευνόησαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα τη διάθεση των επενδυτών για αφομοίωση των κεκτημένων του 2025 (+41%). Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η αγορά «τρέχει» ένα σερί 10 συνεχόμενων μηνών.

Στη σημερινή νευρικότητα συνέβαλε και το εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον στη Γαλλία, δηλαδή τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης, το οποίο εύλογα επιδρά δυσμενώς στην ανάληψη πρόσθετου ρίσκου.

Κάπως έτσι, παρότι ενδοσυνεδριακά κατάφερε να προσεγγίσει εκ νέου τις 2.100 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης τελικά σημείωσε νέα κάμψη κατά -0,33% και διαμορφώθηκε στις 2.069,74 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 6,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.076,57 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 31 μονάδες (2.060,83 έως 2.091,04 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 225,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες τέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών, με την Εθνική να χάνει σχεδόν -2% και τις Πειραιώς – Eurobank – Κύπρου να έπονται πέριξ του -1,5%. Από την άλλη πλευρά, Aktor Group και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ βρέθηκαν σε νέο υψηλό 18 και 17 ετών, αντίστοιχα.

Νέα κάμψη στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης έδωσε συνέχεια στο profit taking, καθώς οπισθοχώρησε στο -1,28% και τις 2.234 μονάδες, επηρεάζοντας αρνητικά την ευρύτερη επενδυτική ψυχολογία.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διολίσθησε στο -1,94% και τα 12,16 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο -1,56% και τα 3,291 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς τερμάτισε στο -1,51% και τα 6,90 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξήθηκε στο +0,59% και τα 3,561 ευρώ, έχοντας τζίρο 67 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίστηκε στο -1,78% και τα 7,74 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να πέφτει στο -2,22% και τα 7,94 ευρώ. Στο +0,13% και το 1,55 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank, φρενάροντας την «κούρσα» του Αυγούστου.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,38% και 5.207 μονάδες), η μετοχή της Jumbo «πέταξε» στο +3,32% και τα 31,1 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τα ιστορικά υψηλά των 32 ευρώ. Κέρδη άνω του +2,9% εμφάνισε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία σκαρφάλωσε στα 2,79 ευρώ για πρώτη φορά από το 2008. Στο +1,6% και τα 14,8 ευρώ διευρύνθηκε η μετοχή της Sarantis, η οποία πλησίασε τις πρόσφατες «κορυφές» των 15 ευρώ, ενώ η μετοχή του ΟΤΕ αυξήθηκε στο +1,3% και τα 16,29 ευρώ. Σε νέα υψηλά 18 ετών έκλεισε η τιμή της Aktor, η οποία «έπαιξε» στο +2,1% και τα 7,74 ευρώ. Στον αντίποδα, οι μετοχές των ΔΑΑ και Aegean Airlines αναδίπλωσαν κατά -1,3%, με τις μετοχές των Viohalco, Helleniq Energy και Cenergy να χάνουν από -0,7% έως -0,9%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,04% και 2.992 μονάδες), η μετοχή της Alumil ξεχώρισε θετικά στο +1,4% και τα 5,78 ευρώ, αναρριχόμενη σε νέο υψηλό 18 ετών. Στο +1% και το 1,13 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Intralot, όπου αύριο ολοκληρώνεται η δημόσια πρόταση του Σου Κιμ. Στο +1,9% και τα 3,7 ευρώ (υψηλό 15 μηνών) έκλεισε η μετοχή της «μαμάς» Intracom Holdings, ενώ οι τιμές των Fourlis, Profile και Noval Property αυξήθηκαν από -1%. Αντίθετα, οι μετοχές των Quest Συμμετοχών και AVAX οπισθοχώρησαν πέριξ του -2%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κέκροψ, η οποία βελτιώθηκε στο +1,7% και τα 2,28 ευρώ (νέο υψηλό 3 ετών), ανεβάζοντας την αποτίμηση στα 45 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 52 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 15 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 145,6 δισ. ευρώ.

Στασιμότητα με το βλέμμα στο εξωτερικό

Σημάδια στασιμότητας παρουσιάζει την τρέχουσα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χθες είδε τον Γενικό Δείκτη να χάνει περισσότερο από -1,8%, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο, πληρώνοντας το μάρμαρο των διεθνών προκλήσεων αλλά και του… profit taking.

Οι εξελίξεις στο εξωτερικό, και κυρίως η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, φαίνεται ότι επηρεάζουν άμεσα τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία εδώ και καιρό έψαχνε μια αφορμή, προκειμένου να κατοχυρώσει – αφομοιώσει τα εντυπωσιακά κέρδη του 2025.

Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο από το 65% των ημερήσιων συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές. Επομένως, κάθε πιθανός κίνδυνος στις δύο όχθες του Ατλαντικού μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιδράσει αρνητικά στον Γενικό Δείκτη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον ρηχό χαρακτήρα της Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τρέχουσα χρονιά έχει ήδη προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές. Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος «τρέχει» ένα ιστορικό σερί 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), κερδίζει περισσότερο από +41% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα να φιγουράρει άνω των 2.000 μονάδων -για πρώτη φορά από το 2010.

Η ισχυρή άνοδος έχει εύλογα προκαλέσει κόπωση στο αγοραστικό κύμα, το οποίο με αφορμή και τις διεθνείς εξελίξεις είναι πιθανό να αρχίσει να ξεθυμαίνει, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων. Το γεγονός δε ότι σιγά – σιγά εισερχόμαστε στον Σεπτέμβριο, έναν παραδοσιακά αρνητικό μήνα, ενισχύει τις πιθανότητες για το σενάριο της… στάσης.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να επανέλθουν σε θετικό έδαφος, μετά το χθεσινό αρνητικό «γύρισμα», το οποίο προήλθε από την πολιτική-οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία και τα «χτυπήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve. Μην ξεχνάμε δε, ότι απόψε θα γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia για το β’ τρίμηνο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -0,47% και τις 24.038 μονάδες. Στο +0,6% βρίσκεται ο CAC 40 στο Παρίσι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)