Χρηματιστήριο: Γιατί είναι περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου της Coca Cola

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

H τιμή - στόχος της Eurobank Equities

Σε μικρή αναθεώρηση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της Coca – Cola HBC προχωρά η Eurobank Equities, η οποία θέτει τον πήχη στα 46 ευρώ (από 45 ευρώ προηγουμένως).

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση σε «hold», καθώς τα περιθώρια ανόδου χαρακτηρίζονται ως περιορισμένα.

Άλλωστε, η τρέχουσα αποτίμηση  σε όρους EV/EBITDA (9x) είναι αντίστοιχη του υπόλοιπου κλάδου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

