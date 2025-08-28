Χρηματιστήριο: Γιατί είναι περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου της Coca Cola

Σε μικρή αναθεώρηση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της Coca – Cola HBC προχωρά η Eurobank Equities, η οποία θέτει τον πήχη στα 46 ευρώ (από 45 ευρώ προηγουμένως).

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση σε «hold», καθώς τα περιθώρια ανόδου χαρακτηρίζονται ως περιορισμένα.

Άλλωστε, η τρέχουσα αποτίμηση σε όρους EV/EBITDA (9x) είναι αντίστοιχη του υπόλοιπου κλάδου.

