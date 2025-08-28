Logo Image

Χρηματιστήριο – Intracom: Ελκυστικό P/BV παρά το ράλι του Αυγούστου

Στα 3,7 ευρώ η τιμή της μετοχής

Γι’ αύριο (29/8) είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Intracom Holdings, με αποτέλεσμα η μετοχή τις τελευταίες ημέρες να παρουσιάζει μια αισθητά βελτιωμένη εικόνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή στο ταμπλό βρίσκεται στα όρια των 3,7 ευρώ (υψηλό 15 μηνών), έχοντας κερδίσει περισσότερο από +11% μέσα στον Αύγουστο.

Παρ’ όλα αυτά, η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι μικρότερη των ιδίων κεφαλαίων (P/BV 0,8x).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

