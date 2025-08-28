Logo Image

Χρηματιστήριο: Ο νέος καταλύτης για τη Metlen

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Φωτ. Metlen

Ξανά σε τροχιά σύγκλισης με τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ

Η επικείμενη προσθήκη (στις 3/9) της Metlen στον δείκτη – βιτρίνα του Λονδίνου, δηλαδή τον FTSE 100, έρχεται να δημιουργήσει έναν νέο καταλύτη για την εισηγμένη, λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση των μεγεθών του α’ εξαμήνου (9/9).

Το αποτέλεσμα έχει ήδη καταστεί ορατό στο ταμπλό της Αθήνας, με τη μετοχή να επανέρχεται σταδιακά προς τα 55 ευρώ, απέχοντας ελάχιστα από τα πρόσφατα ιστορικά ρεκόρ των 56,4 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

