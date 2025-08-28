Χρηματιστήριο: Το τριήμερο «πάρτι» στην Κέκροψ

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών βρίσκεται η μετοχή της Κέκροψ, η οποία έχει αισίως φθάσει στις παρυφές των 2,3 ευρώ.

Από τις αρχές της εβδομάδας η άνοδος αγγίζει το +10%, κάτι που έχει ανεβάσει την αποτίμηση στα 45 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, πίσω από το ράλι δεν βρίσκεται κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά κυρίως φήμες και σενάρια, οι οποίες μένουν να επιβεβαιωθούν ή διαψευστούν στην πράξη.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)