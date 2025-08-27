Χρηματιστήριο: Ξανά στο στόχαστρο οι Τράπεζες – Νέα πτώση στην Αθήνα

Σε αρνητικό έδαφος παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν τα ηνία των πρωτοβουλιών για δεύτερη διαδοχική ημέρα, παρά το πρωινό προβάδισμα των αγοραστών.

Τα μεγάλα κέρδη του Αυγούστου, τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα έφθαναν έως και το +6%, ευνοούν την αφομοίωση ενός μέρους των κεκτημένων (profit taking), τα οποία ξεπερνούν το +41% από τις αρχές του 2025.

Στο κλίμα αναδίπλωσης συμβάλλει και το εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον στη Γαλλία, δηλαδή τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα κάμψη κατά -0,60% και διαμορφώνεται στις 2.064,02 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 12,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.076,57 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 26 μονάδες (2.060,83 έως 2.086,21 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 94,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες τίθενται εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών, με τις Eurobank – Κύπρου να χάνουν περισσότερο από -2% και τις Πειραιώς – Εθνική να έπονται πέριξ του -1,5%. Από την άλλη πλευρά, η Metlen ευνοείται από την απόφαση ένταξης στον FTSE 100, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει ξανά τα 55 ευρώ.

Γιατί δεν προκαλεί ανησυχία η πτώση

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η οπισθοχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χθες είδε τον Γενικό Δείκτη να χάνει περισσότερο από -1,8%, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο, πληρώνοντας το μάρμαρο των διεθνών προκλήσεων αλλά και του… profit taking.

Η αρχή του «κακού» τοποθετείται στη Γαλλία, όπου η πολιτική αβεβαιότητα έχει επανέλθει στο προσκήνιο, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, προτού προσπαθήσει να «περάσει» τον αρκετά δύσκολο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν ο «εκλεκτός» του Εμμανουέλ Μακρόν να χάσει τη «μάχη», βυθίζοντας ξανά στην εσωστρέφεια μια οικονομία, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να ξεφύγει από τη μετριότητα και η οποία μάλλον χρήζει σοβαρών μεταρρυθμίσεων.

Το επίφοβο κλίμα ήρθε να σφραγιστεί με τις απρόβλεπτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αποπομπή της Λίζα Κουκ, μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της Federal Reserve. Οι αναλυτές ερμήνευσαν την παραπάνω κίνηση ως μια παρέμβαση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η οποία μην ξεχνάμε ότι έρχεται να προστεθεί στην -εδώ και σειρά μηνών- κόντρα των δύο πλευρών για το ύψος των επιτοκίων του δολαρίου.

Το πώς θα εξελιχθούν τα παραπάνω δύο γεγονότα, δηλαδή η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και η «μάχη» Τραμπ – Fed, φαίνεται ότι επηρεάζουν άμεσα και τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία εδώ και καιρό έψαχνε μια αφορμή, προκειμένου να κατοχυρώσει τα εντυπωσιακά κέρδη του 2025. Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο από το 65% των ημερήσιων συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές. Επομένως, κάθε πιθανός κίνδυνος στο εξωτερικό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιδράσει αρνητικά στον Γενικό Δείκτη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον ρηχό χαρακτήρα της Αθήνας.

Έχοντας αυτά υπόψη, είναι σαφές ότι η διάρκεια και η ένταση των αβεβαιοτήτων σε Γαλλία και ΗΠΑ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο τα όσα είδαμε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών θα αποτελέσουν είτε μια νέα νόρμα, η οποία θα μας συνοδεύει για τις επόμενες εβδομάδες, είτε μια αρνητική εμπειρία, η οποία πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί εν μέσω μιας νέας ανοδικής διαφυγής.

Ανεξαρτήτως του τι από τα δύο τελικά θα ισχύσει, είναι βέβαιο ότι η τρέχουσα χρονιά έχει ήδη προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές. Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος «τρέχει» ένα ιστορικό σερί 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), κερδίζει περισσότερο από +41% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα να έχει φθάσει έως τα υψηλά 15ετίας (2.126 μονάδες), ξεπερνώντας ξανά τον πήχη των 2.000 μονάδων.

Η ισχυρή άνοδος, εύλογα, μπορεί να προκαλέσει κόπωση στο αγοραστικό κύμα, το οποίο με αφορμή και τις διεθνείς εξελίξεις είναι πιθανό να αρχίσει να ξεθυμαίνει, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων. Το γεγονός δε ότι σιγά – σιγά εισερχόμαστε στον Σεπτέμβριο, έναν παραδοσιακά αρνητικό μήνα για την ελληνική αγορά, ενισχύει τις πιθανότητες για το σενάριο της… στάσης.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το καλεντάρι περιλαμβάνει τις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις σε Ευρώπης Holdings – Αττικές Εκδόσεις, αλλά και τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της Motor Oil. Αύριο δε, ακολουθούν η Γ.Σ. της Intralot και τα μεγέθη της Austriacard, ενόσω λήγουν και οι δημόσιες προτάσεις σε Intralot – Κτήμα Λαζαρίδης.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη Metlen, καθώς οι χρηματιστηριακές αρχές του Λονδίνου ανακοίνωσαν ότι η μετοχή της ελληνικής εταιρείας από τις 3 Σεπτεμβρίου θα διαπραγματεύεται στον δείκτη FTSE 100, κάτι που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές ροές κεφαλαίων στην εισηγμένη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να επανέλθουν σε θετικό έδαφος, μετά το χθεσινό αρνητικό «γύρισμα», το οποίο προήλθε από την πολιτική-οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία και τα «χτυπήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve. Μην ξεχνάμε δε, ότι απόψε θα γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia για το β’ τρίμηνο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανακάμπτει στο +0,15% και τις 555 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι σχεδόν αμετάβλητος στην περιοχή των 24.130 μονάδων. Στο +0,4% βρίσκεται και ο CAC 40 στο Παρίσι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)