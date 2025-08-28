Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Οι «3» που βρίσκονται… εκτός μόδας

Εκτός μόδας συνεχίζουν να βρίσκονται τρεις από τις συνολικά 45 εισηγμένες των δεικτών Υψηλής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κι αυτό, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενόσω η ελληνική αγορά «γράφει» μια εντυπωσιακή απόδοση εντός του 2025 (παρά την αναδίπλωση των τελευταίων ημερών), οι συγκεκριμένες μετοχές -για ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία- εξακολουθούν να εμφανίζουν αρνητικές επιδόσεις.

Κάτω των 40 ευρώ η Titan

Ξεκινώντας από την περίπτωση της Titan Cement, η οποία έχει τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από την επίμαχη τριάδα (2,9 δισ. ευρώ), οι φετινές απώλειες φθάνουν το -5,4%, με αποτέλεσμα να έχει «πέσει» αισθητά κάτω των 40 ευρώ. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο, έχοντας ως «καύσιμο» την εισαγωγή της αμερικανικής θυγατρικής στη Wall Street, είχε σκαρφαλώσει έως τα ιστορικά ρεκόρ των 45,7 ευρώ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υστέρηση της μετοχής στο ταμπλό της Αθήνας σχετίζεται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η προβληματική εικόνα στην αγορά κατοικιών των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η έξοδος από την αγορά της Τουρκίας έχει επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη με έκτακτες ζημιές 51,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω μάλλον αποτελούν κυρίως παροδικές προκλήσεις, οι οποίες δύσκολα θα υπονομεύσουν το μακροπρόθεσμο αφήγημα.

H αποχώρηση από τη Lamda

Η Lamda Development, με χρηματιστηριακή αξία 1,2 δισ. ευρώ, βλέπει την τιμή της μετοχής να χάνει -2,6% από τις αρχές του έτους.

Η πρόσφατη αποχώρηση των οικογενειών Κάτσου – Γερμανού από το μετοχολόγιο εξηγεί σε μεγάλη βαθμό την υστέρηση της εισηγμένης. Άλλωστε, από την ημέρα της πώλησης του επίμαχου πακέτου (αφορούσε το 6,7%), η οποία έγινε με ομολογουμένως σημαντικό discount έναντι της τιμής στο ταμπλό (6,1 ευρώ έναντι 6,6 ευρώ), η εισηγμένη δείχνει να έχει… απελευθερωθεί. Το αποτέλεσμα είναι να έχει «τρέξει» ένα ράλι – ανάκαμψης της τάξης του +12% (από 1 Αυγούστου έως και χθες).

Μένει να δούμε, τώρα, αν η μετοχή έχει τη δύναμη να καλύψει και το εναπομείναν έδαφος, προκειμένου να «γυρίσει» σε θετικό πρόσημο.

Η αδυναμία της Austriacard

Η μικρότερη της… παρέας είναι η Austriacard, η οποία αποτιμάται στα 206 εκατ. ευρώ.

Από τις αρχές του 2025 η τιμή της μετοχής περιορίζεται κατά -4,7%, καθώς τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου (σήμερα ανακοινώνονται και τα αντίστοιχα του β’ τριμήνου) προκάλεσαν αρνητική έκπληξη στους επενδυτές, με αποτέλεσμα η εισηγμένη να έχει διολισθήσει κάτω των 6 ευρώ, δηλαδή της τιμής που έγινε το περσινό placement από τον βασικό μέτοχο.

Βέβαια, η διοίκηση ευελπιστεί ότι η εικόνα θα αντιστραφεί στο β’ εξάμηνο.

Η μεταβολή των μετοχών εντός του 2025 (τρέχουσα κεφαλαιοποίηση)

• Lamda -2,6% (1261 εκατ. ευρώ)

• Austriacard -4,7% (206 εκατ. ευρώ)

• Titan -5,4% (2964 εκατ. ευρώ)

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)