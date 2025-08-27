Χρηματιστήριο: Προσεκτική επάνοδος στην… κανονικότητα – Ποιες μετοχές ανακάμπτουν

Σε θετικό έδαφος προσπαθεί να επιστρέψει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανακτούν τα ηνία των πρωτοβουλιών, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση.

Έχοντας ως σύμμαχο τη σταθεροποίηση των ξένων αγορών, ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί να προσεγγίσει ξανά τις 2.100 μονάδες, αν και οι επενδυτές δεν δείχνουν πρόθυμοι να αναλάβουν περιττό ρίσκο.

Άλλωστε, το μεγάλο ράλι του Αυγούστου (έως και +6%), σε συνδυασμό με τη «συννεφιασμένη» ατμόσφαιρα σε Γαλλία και ΗΠΑ, ευνοούν τη συσσώρευση δυνάμεων ή και την αφομοίωση ενός μέρους των κεκτημένων, τα οποία ξεπερνούν το +41% από τις αρχές του 2025.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή αύξηση κατά +0,31% και διαμορφώνεται στις 2.082,96 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 6,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.076,57 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (2.077,29 έως 2.086,21 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει «περάσει» κάποιο προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen ευνοείται από την απόφαση ένταξης στον FTSE 100, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει ξανά τα 55 ευρώ. Από το χθεσινό -6,3% ανακάμπτει η Alpha Bank, η οποία βέβαια κερδίζει λιγότερο από +1%. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ, ταυτόχρονα, βρίσκεται στο +1,3% και τα 19,4 ευρώ.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,15% και τις 2.266 μονάδες, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τη χθεσινή αναδίπλωση. Βέβαια, την ίδια στιγμή αποφεύγει να συγκλίνει προς τα πρόσφατα ρεκόρ.

Η μετοχή της Alpha Bank αυξάνεται στο +0,62% και τα 3,562 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι αμετάβλητη στα 12,4 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο -0,26% και τα 6,988 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώνεται στο -0,33% και τα 3,332 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου είναι σταθερή στα 7,88 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να παραμένει στα 8,12 ευρώ. Στο +0,90% και το 1,562 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank, η οποία συνεχίζει την «κούρσα» του Αυγούστου.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,32% και 5.243 μονάδες), η μετοχή της Metlen, με ώθηση από την απόφαση ένταξης στον δείκτη FTSE 100 (από τις 3/9), ενισχύεται δυναμικά στο +1,6% και τα 55,5 ευρώ. Κέρδη άνω του +2% εμφανίζει η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία σκαρφαλώνει στα 2,76 ευρώ για πρώτη φορά από το 2008. Στο +2,8% και τα 15 ευρώ διευρύνεται η μετοχή της Sarantis, η οποία επιστρέφει στις πρόσφατες «κορυφές», ενώ η μετοχή του ΟΠΑΠ αυξάνεται στο +1,3% και τα 19,4 ευρώ, έχοντας ως στήριγμα τα διαδοχικά τζακ-ποτ στο Τζόκερ, τα οποία έχουν ανοίξει την… όρεξη για τα μεγέθη του γ’ τριμήνου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,15% και 2.995 μονάδες), η μετοχή της Alumil ξεχωρίζει θετικά στο +3,1% και τα 5,88 ευρώ, αναρριχόμενη σε νέο υψηλό 18 ετών. Προσπάθεια διάσπασης της αντίστασης των 20 ευρώ καταβάλλει η μετοχή της Κρι Κρι, η οποία διευρύνεται στο +2% και τα 19,98 ευρώ, παραμένοντας σε αχαρτογράφητα εδάφη. Οι τίτλοι των Intracom Holdings, Trade Estates, Intralot και Fourlis ακολουθούν πέριξ του +1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, 24 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 146,4 δισ. ευρώ.

Γιατί δεν προκαλεί ανησυχία η χθεσινή πτώση

Σημάδια σταθεροποίησης εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χθες είδε τον Γενικό Δείκτη να χάνει περισσότερο από -1,8%, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο, πληρώνοντας το μάρμαρο των διεθνών προκλήσεων αλλά και του… profit taking.

Η αρχή του «κακού» τοποθετείται στη Γαλλία, όπου η πολιτική αβεβαιότητα έχει επανέλθει στο προσκήνιο, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, προτού προσπαθήσει να «περάσει» τον αρκετά δύσκολο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν ο «εκλεκτός» του Εμμανουέλ Μακρόν να χάσει τη «μάχη», βυθίζοντας ξανά στην εσωστρέφεια μια οικονομία, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να ξεφύγει από τη μετριότητα και η οποία μάλλον χρήζει σοβαρών μεταρρυθμίσεων.

Το επίφοβο κλίμα ήρθε να σφραγιστεί με τις απρόβλεπτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αποπομπή της Λίζα Κουκ, μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της Federal Reserve. Οι αναλυτές ερμήνευσαν την παραπάνω κίνηση ως μια παρέμβαση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η οποία μην ξεχνάμε ότι έρχεται να προστεθεί στην -εδώ και σειρά μηνών- κόντρα των δύο πλευρών για το ύψος των επιτοκίων του δολαρίου.

Το πώς θα εξελιχθούν τα παραπάνω δύο γεγονότα, δηλαδή η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και η «μάχη» Τραμπ – Fed, φαίνεται ότι επηρεάζουν άμεσα και τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία εδώ και καιρό έψαχνε μια αφορμή, προκειμένου να κατοχυρώσει τα εντυπωσιακά κέρδη του 2025. Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο από το 65% των ημερήσιων συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές. Επομένως, κάθε πιθανός κίνδυνος στο εξωτερικό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιδράσει αρνητικά στον Γενικό Δείκτη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον ρηχό χαρακτήρα της Αθήνας.

Έχοντας αυτά υπόψη, είναι σαφές ότι η διάρκεια και η ένταση των αβεβαιοτήτων σε Γαλλία και ΗΠΑ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο τα όσα είδαμε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών θα αποτελέσουν είτε μια νέα νόρμα, η οποία θα μας συνοδεύει για τις επόμενες εβδομάδες, είτε μια αρνητική εμπειρία, η οποία πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί εν μέσω μιας νέας ανοδικής διαφυγής.

Ανεξαρτήτως του τι από τα δύο τελικά θα ισχύσει, είναι βέβαιο ότι η τρέχουσα χρονιά έχει ήδη προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές. Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος «τρέχει» ένα ιστορικό σερί 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), κερδίζει περισσότερο από +41% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα να έχει φθάσει έως τα υψηλά 15ετίας (2.126 μονάδες), ξεπερνώντας ξανά τον πήχη των 2.000 μονάδων.

Η ισχυρή άνοδος, εύλογα, μπορεί να προκαλέσει κόπωση στο αγοραστικό κύμα, το οποίο με αφορμή και τις διεθνείς εξελίξεις είναι πιθανό να αρχίσει να ξεθυμαίνει, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων. Το γεγονός δε ότι σιγά – σιγά εισερχόμαστε στον Σεπτέμβριο, έναν παραδοσιακά αρνητικό μήνα για την ελληνική αγορά, ενισχύει τις πιθανότητες για το σενάριο της… στάσης.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το καλεντάρι περιλαμβάνει τις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις σε Ευρώπης Holdings – Αττικές Εκδόσεις, αλλά και τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της Motor Oil. Αύριο δε, ακολουθούν η Γ.Σ. της Intralot και τα μεγέθη της Austriacard, ενόσω λήγουν και οι δημόσιες προτάσεις σε Intralot – Κτήμα Λαζαρίδης.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη Metlen, καθώς οι χρηματιστηριακές αρχές του Λονδίνου ανακοίνωσαν ότι η μετοχή της ελληνικής εταιρείας από τις 3 Σεπτεμβρίου θα διαπραγματεύεται στον δείκτη FTSE 100, κάτι που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές ροές κεφαλαίων στην εισηγμένη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να επανέλθουν σε θετικό έδαφος, μετά το χθεσινό αρνητικό «γύρισμα», το οποίο προήλθε από την πολιτική-οικονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία και τα «χτυπήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve. Μην ξεχνάμε δε, ότι απόψε θα γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia για το β’ τρίμηνο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανακάμπτει στο +0,28% και τις 555 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι σχεδόν αμετάβλητος στην περιοχή των 24.170 μονάδων. Στο +0,3% βρίσκεται και ο CAC 40 στο Παρίσι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)