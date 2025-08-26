Χρηματιστήριο: Απότομο «φρένο» με… άρωμα Γαλλίας και Τραμπ – Η χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κέρδη του Αυγούστου, προσέφεραν την ιδανική ευκαιρία για εκτεταμένο… profit taking.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση τελεί σε καθεστώς παραίτησης, καθώς και τα «χτυπήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, ήρθαν να «ταράξουν» τα εγχώρια ύδατα, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να «γράψει» τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο.

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί αναιρεί την εντυπωσιακή πορεία από τις αρχές του 2025, με την ελληνική αγορά, παρά τη σημερινή κάμψη, να παραμένει κοντά στις «κορυφές» της τελευταίας 15ετίας (2.126 μονάδες), την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+4% ο Αύγουστος).

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ευρεία πτώση κατά -1,87% και διαμορφώθηκε στις 2.076,57 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 39,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.116,10 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 41 μονάδες (από 2.063,63 έως 2.104,62 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 458,2 εκατ. ευρώ (38,7 εκατ. ευρώ τα πακέτα), λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI.

Στο ταμπλό, τώρα, η Alpha Bank «έσβησε» όλα τα χθεσινά κέρδη, καθώς βούλιαξε κατά τουλάχιστον -6%. Πτώση της τάξης του -2% εμφάνισαν, επίσης, οι Εθνική, Eurobank, ΔΕΗ και Jumbo, ενώ η Credia Bank έδωσε συνέχεια στις υψηλές «πτήσεις».

Διόρθωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τα διαδοχικά υψηλά 10ετίας, επέλεξε να κατεβάσει… ρυθμούς, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει αισθητά στο -2,67% και τις 2.263 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank κατρακύλησε στο -6,32% και τα 3,54 ευρώ, έχοντας τζίρο 125 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο -2,97% και τα 12,4 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -1,99% και τα 3,343 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώθηκε στο -0,79% και τα 7,006 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίστηκε στο -0,25% και τα 7,88 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +1,00% και τα 8,12 ευρώ. Στο +2,52% και το 1,548 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank, η οποία βλέπει την αποτίμηση να συνεχίζει να «παίζει» στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,97% και 5.226 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC συρρικνώθηκε στο -2,78% και τα 44,14 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από τα ιστορικά ρεκόρ του Μαΐου (47,9 ευρώ). Πτώση της τάξης του -2% παρουσίασαν οι μετοχές των Jumbo, ΔΕΗ και Sarantis, οι οποίες διόρθωσαν από τις πρόσφατες «κορυφές». Στο ίδιο μήκος κύματος, οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Viohalco απώλεσαν τουλάχιστον -1%, ενώ οι τίτλοι των Titan Cement και ΔΑΑ έκλεισαν στο -0,9%. Στον αντίποδα, νέο ιστορικό ρεκόρ πέτυχε η Aegean Airlines, η οποία έκλεισε στο +0,2% και τα 15,02 ευρώ. Κέρδη πέριξ του +1% εμφάνισε και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία ανέκτησε τα 7,3 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,90% και 2.991 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ ξεχώρισε αρνητικά στο -2,9% και το 1,44 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του -2% κατέγραψε η μετοχή ου ΟΛΘ, η οποία «χώνεψε» τα πρόσφατα υψηλά. Συγχρόνως, οι τίτλοι των Πλαστικά Θράκης, ΟΛΠ, Noval Property, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, AVAX, Intracom, Ideal, Fourlis, Dimand και Austriacard τερμάτισαν κατά τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, η μετοχή της Alumil «πέταξε» σε νέο υψηλό 18 ετών, καθώς έκλεισε στο +2,5% και τα 5,7 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 94 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, 23 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ εννέα μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 146,1 δισ. ευρώ.

Σερί 10 ανοδικών μηνών

Ανεξαρτήτως της σημερινής οπισθοχώρησης, πάντως, το Χρηματιστήριο Αθηνών ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν άκρως θετικό Αύγουστο, οδεύοντας ολοταχώς για το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο -ένα ιστορικό σερί.

Από τις αρχές του μήνα ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αθροιστικά κέρδη της τάξης του +4%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αλλά και να δείχνει διάθεση σταθεροποίησης άνω των 2.000 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση της αγοράς εντός του 2025 διαμορφώνεται στις παρυφές του +43%, με τις τράπεζες να συνιστούν την αιχμή του δόρατος, έχοντας «τρέξει» με +78%.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δε, αφορά τον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το 2009, δεδομένου ότι η μέση αξία των συναλλαγών για τον Αύγουστο υπερβαίνει πλέον τα 220 εκατ. ευρώ.

Και η σημερινή συνεδρίαση δεν αποτέλεσε την… εξαίρεση στον κανόνα, καθώς στις δημοπρασίες έγινε το rebalancing των δεικτών του MSCI, κάτι που επέφερε αύξηση των ροών κεφαλαίων (παρότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον ελληνικό δείκτη). Μάλιστα, οι προθέσεις των επενδυτών είχαν διαφανεί από χθες, όταν ο τζίρος άγγιξε τα 350 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα ευφορίας, όπως είναι εύλογο, επηρεάζει το σύνολο του ταμπλό, με δεκάδες μετοχές να έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορική ή πολυετή υψηλά: Από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα blue chips έως τους εκπροσώπους τις μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Βέβαια, το αγοραστικό κύμα, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιόδους bull market, παρασέρνει και εισηγμένες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για πιθανά φαινόμενα υπερβολής ή και φούσκας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι μετοχές φαίνεται να βρίσκονται σε πορεία αναδίπλωσης μετά τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας. Μάλιστα, η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, σε συνδυασμό με τη νέα κυβερνητική κρίση στη Γαλλία, έρχονται να ενισχύσουν την πρόθεση των επενδυτών να αφομοιώσουν τα κεκτημένα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,62% και τις 555 μονάδες, με τον γαλλικό CAC 40, υπό το βάρος της πολιτικής αβεβαιότητας, να διολισθαίνει στο -1,47% και τις 7.725 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα νωθρό ξεκίνημα στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)