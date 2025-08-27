Αντίστροφη μέτρηση για τις εξελίξεις στην Intralot

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης στην Intralot, καθώς η προθεσμία συμμετοχής εκπνέει αύριο, Πέμπτη (28/8).

Βέβαια, η διαδικασία έχει περισσότερο τυπικό και λιγότερο πρακτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να μην πουλήσουν τις μετοχές τους στον Σου Κιμ, προκειμένου η εταιρεία να παραμείνει στο ταμπλό του Χ.Α.

Επόμενο βήμα στον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί η εκκίνηση των διεργασιών για την ΑΜΚ έως 400 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

