Αντίστροφη μέτρηση για τις εξελίξεις στην Intralot

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Λήγει αύριο η προθεσμία για τη δημόσια πρόταση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης στην Intralot, καθώς η προθεσμία συμμετοχής εκπνέει αύριο, Πέμπτη (28/8).

Βέβαια, η διαδικασία έχει περισσότερο τυπικό και λιγότερο πρακτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να μην πουλήσουν τις μετοχές τους στον Σου Κιμ, προκειμένου η εταιρεία να παραμείνει στο ταμπλό του Χ.Α.

Επόμενο βήμα στον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί η εκκίνηση των διεργασιών για την ΑΜΚ έως 400 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

