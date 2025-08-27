Logo Image

Χρηματιστήριο: Τροχάδην για τον Δρομέα

Από τις αρχές του έτους η μετοχή έχει «τρέξει» με +46%

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 4ετίας βρίσκεται η μετοχή του Δρομέα, η οποία χθες κατάφερε να φθάσει στην περιοχή του 0,45 ευρώ.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή έχει «τρέξει» με +46%, κάτι που έχει βελτιώσει την αποτίμηση στα 15 εκατ. ευρώ.

Μένει να δούμε, τώρα, αν έχει «καύσιμα» προκειμένου να διασπάσει και την αντίσταση του 0,5 ευρώ, η οποία αποτελεί τον νέο στόχο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

