Χρηματιστήριο: Τα τζακ-ποτ ανεβάζουν τον ΟΠΑΠ

Η νέα τιμή - στόχος της Eurobank Equities

Στα 19,3 ευρώ (από 18,1 ευρώ προηγουμένως) ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η Eurobank Equities, η οποία βέβαια διατηρεί τη σύσταση σε «hold».

Η βελτιωμένη τιμή – στόχος αποδίδεται στα διαδοχικά τζακ-ποτ του Τζόκερ, τα οποία αναμένεται να φέρουν υψηλότερα έσοδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα κέρδη EBITDA για το σύνολο του 12μηνου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 840 εκατ. ευρώ (832 εκατ. ευρώ η περσινή επίδοση).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

