Χρηματιστήριο: Στο «κόκκινο» όλο το ταμπλό εν μέσω διεθνών αναταράξεων

Σημαντικές πιέσεις δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κέρδη του Αυγούστου, προσφέρουν την ευκαιρία για εκτεταμένο… profit taking.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση τελεί σε καθεστώς παραίτησης, καθώς και τα «χτυπήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, έρχονται να «ταράξουν» τα διεθνή ύδατα, λίγες ημέρες μετά τα ιστορικά ρεκόρ της Wall Street.

Αυτό, εύλογα, επηρεάζει το βραχυπρόθεσμο κλίμα της ελληνικής αγοράς, η οποία βέβαια, εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κοντά στις πρόσφατες «κορυφές» 15ετίας, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+6% ο Αύγουστος).

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ευρεία πτώση κατά -1,77% και διαμορφώνεται στις 2.078,56 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 37 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.116,10 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 37 μονάδες (από 2.067,85 έως 2.104,62 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 119,0 εκατ. ευρώ (25,6 εκατ. ευρώ τα πακέτα), εν αναμονή και του rebalancing των δεικτών του MSCI.

Στο ταμπλό, τώρα, η Alpha Bank σπεύδει να αφομοιώσει τα χθεσινά ρεκόρ (3,77 ευρώ), αναδιπλούμενη άνω του -4,6%, ενώ πτώση της τάξης του -2% εμφανίζουν οι Εθνική, Eurobank, Κύπρου και Jumbo. Περίπου στο -3% βρίσκεται, επίσης, η δεικτοβαρής Coca Cola HBC.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τα διαδοχικά υψηλά 10ετίας, επιλέγει να κατεβάσει… ρυθμούς, με αποτέλεσμα να υποχωρεί αισθητά στο -2,53% και τις 2.266 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank διολισθαίνει στο -4,74% και τα 3,60 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο -2,87% και τα 3,313 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -2,58% και τα 12,45 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -0,91% και τα 6,998 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίζεται στο -1,77% και τα 7,76 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,50% και τα 8,08 ευρώ. Στο +0,54% και το 1,518 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank, η οποία βλέπει την αποτίμηση να «παίζει» στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,93% και 5.228 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC συρρικνώνεται στο -2,82% και τα 44,12 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από τα ιστορικά ρεκόρ του Μαΐου (47,9 ευρώ). Πτώση της τάξης του -2% παρουσιάζουν οι μετοχές των Cenergy, Jumbo και Viohalco, οι οποίες διορθώνουν από τις πρόσφατες «κορυφές». Στο ίδιο μήκος κύματος, οι μετοχές των Motor Oil, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Aktor Group, Aegean Airlines, Titan Cement και Metlen διολισθαίνουν πέριξ του -1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,92% και 2.990 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ ξεχωρίζει αρνητικά στο -3% και το 1,44 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του -2% καταγράφουν οι μετοχές των AVAX και ΟΛΘ, οι οποίες «χωνεύουν» τα πρόσφατα υψηλά. Την ίδια ώρα, οι τίτλοι των Πλαστικά Θράκης, Noval, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Quest, Profile, Ideal, Dimand και Autohellas έπονται κατά τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, οι μετοχές των Alumil, Kρι Κρι και ΟΛΠ «αντέχουν» στο +0,5%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 96 μετοχές κινούνται πτωτικά, 20 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ πέντε μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 146,1 δισ. ευρώ.

Σερί 10 ανοδικών μηνών

Ανεξαρτήτως της σημερινής οπισθοχώρησης, πάντως, το Χρηματιστήριο Αθηνών ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν άκρως θετικό Αύγουστο, οδεύοντας ολοταχώς για το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο -ένα ιστορικό σερί.

Από τις αρχές του μήνα ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αθροιστικά κέρδη της τάξης του +6%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αλλά και να δείχνει διάθεση σταθεροποίησης άνω των 2.000 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση της αγοράς εντός του 2025 διαμορφώνεται στις παρυφές του +44%, με τις τράπεζες να συνιστούν την αιχμή του δόρατος, έχοντας «τρέξει» με +80%.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δε, αφορά τον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το 2009, δεδομένου ότι η μέση αξία των συναλλαγών για τον Αύγουστο υπερβαίνει πλέον τα 220 εκατ. ευρώ.

Και η σημερινή συνεδρίαση δύσκολα θα αποτελέσει την… εξαίρεση στον κανόνα, καθώς στις δημοπρασίες θα γίνει το rebalancing των δεικτών του MSCI, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αύξηση των ροών κεφαλαίων (παρότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον ελληνικό δείκτη). Μάλιστα, οι προθέσεις των επενδυτών διαφάνηκαν από χθες, όταν ο τζίρος άγγιξε τα 350 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα ευφορίας, όπως είναι εύλογο, επηρεάζει το σύνολο του ταμπλό, με δεκάδες μετοχές να έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορική ή πολυετή υψηλά: Από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα blue chips έως τους εκπροσώπους τις μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Βέβαια, το αγοραστικό κύμα, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιόδους bull market, παρασέρνει και εισηγμένες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για πιθανά φαινόμενα υπερβολής ή και φούσκας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι μετοχές φαίνεται να βρίσκονται σε πορεία αναδίπλωσης μετά τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας. Μάλιστα, η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, σε συνδυασμό με τη νέα κυβερνητική κρίση στη Γαλλία, έρχονται να ενισχύσουν την πρόθεση των επενδυτών να αφομοιώσουν τα κεκτημένα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,63% και τις 555 μονάδες, με τον γαλλικό CAC 40, υπό το βάρος της πολιτικής αβεβαιότητας, να διολισθαίνει στο -1,5% και τις 7.726 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)