Χρηματιστήριο: Ο μήνας των ρεκόρ για 19 blue chips

Μπορεί η χθεσινή επικράτηση των πωλητών να «ψαλίδισε» εν μέρει τα μεγάλα φετινά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν είναι λίγες οι εισηγμένες, οι οποίες μόλις πριν μερικές ημέρες «έγραψαν» νέα πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

Είναι ενδεικτικό ότι το 76% των blue chips (19 από τα 25) σκαρφάλωσε μέσα στον Αύγουστο σε νέες «κορυφές», δίνοντας φρέσκια ώθηση στη bull market της ελληνικής αγοράς, η οποία έχει επαναφέρει τον Γενικό Δείκτη στα καλύτερα επίπεδα από το 2010.

Οι 5+1 τράπεζες του FTSE Large Cap αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος, με την Εθνική να «απογειώνεται» έως τα 13,38 ευρώ (υψηλό 10 ετών), την Τρ. Πειραιώς να φθάνει στα 7,34 ευρώ (υψηλό 4 ετών), την Alpha Bank να «πιάνει» τα 3,77 ευρώ (υψηλό 10 ετών), την Eurobank να αναρριχάται στα 3,51 ευρώ (υψηλό 10 ετών) και την Τρ. Κύπρου να «βλέπει» τα 7,9 ευρώ (ρεκόρ). Από κοντά ακολούθησε, φυσικά, και η Optima Bank, η οποία ανήλθε έως τα 8,27 ευρώ (ρεκόρ).

Την ίδια στιγμή, η «νέα» Metlen, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο, «πέταξε» έως το ρεκόρ των 56,4 ευρώ.

Σε αχαρτογράφητα εδάφη -για διάφορους λόγους η κάθε μία- αυξήθηκαν μέσα στον Αύγουστο οι μετοχές των Jumbo (32,48 ευρώ), Aegean Airlines (15,02 ευρώ), Cenergy (11,3 ευρώ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (11,00 ευρώ).

Από εκεί και πέρα, ο τίτλος της Aktor Group σκαρφάλωσε έως τα 7,65 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με το καλύτερο επίπεδο από το 2007 (υψηλό 18 ετών).

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ταυτόχρονα, είδε τα 23,4 ευρώ για πρώτη φορά από το μακρινό… 1999, ενώ η μετοχή της ΔΕΗ επέστρεψε στα 14,75 ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, «σβήνοντας» όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στα καλύτερα σημεία από το 2008 (υψηλό 17 ετών) «παίζει», από την πλευρά της, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία μόλις αυτήν την εβδομάδα έφθασε στα 2,72 ευρώ.

Ο τίτλος της Sarantis, συγχρόνως, ανήλθε στα 15 ευρώ και στα υψηλά 7ετίας, με τη μετοχή της Viohalco να υπερβαίνει τα 6,7 ευρώ, σε μια τιμή που αγνοούνταν από το 2023.

Τέλος, οι μετοχές των δύο διυλιστηρίων, δηλαδή Helleniq Energy και Motor Oil, «γύρισαν» πολύ κοντά στις «κορυφές» του περσινού Μαΐου, καθώς ενισχύθηκαν έως τα 8,72 και 27,02 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα blue chips που «έπιασαν» νέες κορυφές τον Αύγουστο (ημερομηνία κλεισίματος)

• Metlen 56,40 (ρεκόρ) – 12/8

• Jumbo 32,48 (ρεκόρ) – 7/8

• Motor Oil 27,02 (υψηλό 15 μηνών) – 14/8

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 23,4 (υψηλό 26 ετών) – 25/8

• Σαράντης 15,00 (υψηλό 7 ετών) – 25/8

• Aegean 15,02 (ρεκόρ) – 26/8

• ΔΕΗ 14,75 (υψηλό 16 ετών) – 14/8

• Εθνική 13,38 (υψηλό 10 ετών) – 14/8

• Cenergy 11,3 (ρεκόρ) – 13/8

• ΔΑΑ 11,00 (ρεκόρ) – 25/8

• Helleniq Energy 8,72 (υψηλό 15 μηνών) – 22/8

• Optima Bank 8,27 (ρεκόρ) – 18/8

• Τρ. Κύπρου 7,90 (ρεκόρ) – 25/8

• Aktor 7,65 (υψηλό 18 ετών) – 22/8

• Τρ. Πειραιώς 7,34 (υψηλό 4 ετών) – 11/8

• Viohalco 6,77 (υψηλό 2 ετών) – 13/8

• Alpha 3,77 (υψηλό 10 ετών) – 25/8

• Eurobank 3,51 (υψηλό 10 ετών) – 14/8

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 2,72 (υψηλό 17 ετών) – 25/8