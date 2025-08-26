Διπλό σοκ στις αγορές: Sell off μετοχών, δολαρίου με το βλέμμα στις «καρατομήσεις» Τραμπ και τη γαλλική κρίση

Διπλό ράπισμα δέχονται οι διεθνείς αγορές: η αιφνιδιαστική αποπομπή μέλους της Fed από τον Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική κρίση στη Γαλλία πυροδοτούν αναταράξεις σε μετοχές, ομόλογα και δολάριο, με τους επενδυτές να τρέχουν σε ασφαλή καταφύγια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κουκ για παρατυπίες σε στεγαστικά δάνεια, ισχυριζόμενος πως έχει «βάσιμους λόγους» να την απομακρύνει. Η ίδια απάντησε πως «δεν πρόκειται να εκβιαστεί σε παραίτηση».

Οι επενδυτές ερμηνεύουν την ενέργεια όχι μόνο ως ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα του Τραμπ με τη Fed, αλλά ως πρωτοφανή επίθεση στην κεντρική τράπεζα. Η εξέλιξη αναζωπυρώνει την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Υπό τις συνθήκες αυτές οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγιο, με τον χρυσό να σκαρφαλώνει σε υψηλά δύο εβδομάδων. Η τιμή spot κινείται περί τα 3.373,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures Δεκεμβρίου διαμορφώνονται στα 3.421,10 δολάρια. Η κίνηση αυτή αντανακλά την ανησυχία των αγορών για παρεμβάσεις στην Fed και πολιτική αστάθεια, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τον ρόλο του πολύτιμου μετάλλου ως ισχυρού αντισταθμίσματος κινδύνου.

Στον αντίποδα πιέσεις δέχονται οι τιμές των αμερικανικών κρατικώνο ομολόγων, με τις αποδόσεις τους αντίστοιχα να σκαρφαλώνουν στο 4,3% για το 10ετές και στο 4,94% για το 30ετές.

Ο δείκτης Δολαρίου επίσης υποχωρεί, αφού η στάση του Τραμπ υπονομεύει την αξιοπιστία του αμερικανικού νομίσματος, ενώ τα futures των μετοχών δείχνουν ότι η Wall Street θα ανοίξει με πτώση.

Στο στόχαστρο και το πετρέλαιο, με την τιμή του μπρεντ να υποχωρεί 0,8% στα 68 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να καταγράφει πτώση 1% στα 64 δολάρια.

Χαρακτηριστικά αναδυόμενης αγοράς

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αμερικανική αγορά φέρνει στο νου περισσότερο χαρακτηριστικά αναδυόμενης παρά ώριμης οικονομίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις επιθέσεις του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την πρωτοφανή αποπομπή μέλους του Δ.Σ., υπονομεύει τον θεσμικό πυλώνα της ανεξαρτησίας της νομισματικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ, με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων να αντανακλούν την ανησυχία των επενδυτών για το δημοσιονομικό μονοπάτι της χώρας. Το μίγμα αυτό –πολιτική αστάθεια, παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική, υψηλό χρέος και εμπορικοί εκβιασμοί με δασμούς– θυμίζει σε πολλά μια κλασική «συνταγή» αναδυόμενων οικονομιών.

Η Wall Street, αντί να προσφέρει βεβαιότητα και σταθερότητα, κινδυνεύει να εισπράξει το πριμ κινδύνου. Ένα σενάριο με σοβαρές προεκτάσεις για το δολάριο και τις παγκόσμιες αγορές.

Και η Γαλλία στο στόχαστρο

Ισχυρό πλήγμα δέχονται ταυτόχρονα γαλλικές και ευρωπαϊκές αγορές. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για τον Σεπτέμβριο, εν μέσω έντονων αντιδράσεων για το πακέτο λιτότητας, με τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις να δηλώνουν ότι δεν θα τον στηρίξουν. Η χώρα βυθίζεται έτσι σε μία πολιτικο – οικονομική κρίση.

Ο δείκτης CAC40 υποχώρησε πάνω από 2%, ενώ οι μετοχές των BNP Paribas και Société Générale βούτηξαν άνω του 6%. Οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων ανέβηκαν στο 3,53%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν τον κίνδυνο ενίσχυσης λαϊκιστικών δυνάμεων και απώλειας της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. «Από τότε που ανέλαβε, ο Τραμπ καταφέρνει συχνά να επιβάλει τη βούλησή του. Οι επενδυτές φοβούνται ότι θα το πετύχει και με τη Fed», σχολιάζει ο Μαρκ Ντάουντινγκ της RBC BlueBay Asset Management.

Από τη διεθνή «καταιγίδα» δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητο και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κέρδη του Αυγούστου, προσφέρουν την ευκαιρία για εκτεταμένο… profit taking.