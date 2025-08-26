Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι δείκτες λόγω της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία

Αρνητικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η Γαλλία βυθίζεται ξανά σε πολιτική κρίση, με την κυβέρνηση Μπαϊρού να τελεί υπό κατάρρευση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο λιτότητας που παρουσίασε στις αρχές του καλοκαιριού, το οποίο περιλαμβάνει σκληρές περικοπές, κατάργηση αργιών και άλλα δρακόντεια μέτρα.

Ο Μπαϊρού υποστηρίζει ότι απαιτούνται περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους περίπου 44 δισ. ευρώ (51 δισ. δολάρια) για τη μείωση του γαλλικού ελλείμματος, το οποίο ανήλθε συνολικά στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024, με τις προτάσεις του να περιλαμβάνουν το πάγωμα των δαπανών για κοινωνικές παροχές και συντάξεις, καθώς και των φορολογικών κλιμάκων, στα επίπεδα του 2025.

Ειδικότερα στο Παρίσι ο CAC 40 ξεκίνησε τη συνεδρίαση με σημαντική πτώση, αυξάνοντας στη συνέχεια τις απώλειές του, φτάνοντας στο -1,96%.

Οι μετοχές που σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν κυρίως οι μεγάλες τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες: η Axa έχασε 6,30%, η Société Générale υποχώρησε 6,27% και η BNP Paribas 5,73%. Η Vinci σημείωσε επίσης πτώση 4,90% και η Crédit Agricole 4,41%.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX600 υποχωρεί 0,79%, ενώ ο DAX της Φρανκφούρτης χάνει 0,54%.

Κατά τα λοιπά, οι επενδυτές παρακολουθούσαν την τελευταία απόπειρα παρέμβασης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέλυσε την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Λίσα Κουκ οδήγησε σε πτώση τις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού και τα futures της Wall Street. Η Κουκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να την απολύσει και ότι «δεν θα παραιτηθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών από μέρους της.