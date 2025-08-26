Χρηματιστήριο: Έξωθεν πιέσεις στην Αθήνα – Ευκαιρία για profit taking

Πιέσεις δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό δεν επιτρέπει στον Γενικό Δείκτη να συνεχίσει σε θετικό έδαφος, κάτι που ευνοεί το profit taking.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση τελεί σε καθεστώς παραίτησης, σε συνδυασμό με τις παλινωδίες στην ανεξαρτησία της Federal Reserve, έρχονται να «ταράξουν» τα νερά, λίγες ημέρες μετά τα ιστορικά ρεκόρ της Wall Street.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί τον θετικό βηματισμό της ελληνικής αγοράς, η οποία παρά τη σημερινή οπισθοχώρηση, εξακολουθεί να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, οδεύοντας προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+6% ο Αύγουστος).

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει πτώση κατά -1,09% και διαμορφώνεται στις 2.093,27 μονάδες, χάνοντας περίπου 23 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.116,10 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 11 μονάδες (από 2.093,01 έως 2.104,62 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ, εν αναμονή και του rebalancing των δεικτών του MSCI.

Στο ταμπλό, τώρα, η Alpha Bank σπεύδει να αφομοιώσει τα χθεσινά ρεκόρ (3,77 ευρώ), αναδιπλούμενη άνω του -1,5%, ενώ πτώση της τάξης του -1% εμφανίζουν οι ΔΕΗ – Aktor Group. Περίπου στο -3% βρίσκεται, επίσης, η δεικτοβαρής Coca Cola HBC.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τα διαδοχικά υψηλά 10ετίας, επιλέγει να κατεβάσει… ρυθμούς, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στο -0,95% και τις 2.303 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank διολισθαίνει στο -1,64% και τα 3,717 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο -0,91% και τα 3,38 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -0,74% και τα 12,685 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -0,79% και τα 7,006 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίζεται στο -0,76% και τα 7,84 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,75% και τα 8,10 ευρώ. Στο +1,32% και το 1,53 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank, η οποία βλέπει την αποτίμηση να «παίζει» στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,15% και 5.270 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC συρρικνώνεται στο -2,95% και τα 44,06 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από τα ιστορικά ρεκόρ του Μαΐου (47,9 ευρώ). Πτώση της τάξης του -1% παρουσιάζουν οι μετοχές των Aktor Group και ΔΕΗ, ενώ οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ, Viohalco, Metlen και Helleniq Energy έπονται έως το -0,9%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,31% και 3.008 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει θετικά στο +0,9% και το 1,13 ευρώ, μετρώντας αντίστροφα για την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από τον Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ (λήγει την Πέμπτη). Στις παρυφές των 20 ευρώ συσσωρεύει η μετοχή της Κρι Κρι, η οποία αυξάνεται στο +0,9% και τα 19,8 ευρώ. Αντίθετα, οι μετοχές των Ελλάκτωρ, Profile και Dimand οπισθοχωρούν πέριξ του -1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 63 μετοχές κινούνται πτωτικά, 21 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ οκτώ μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 146,7 δισ. ευρώ.

Σερί 10 ανοδικών μηνών

Τις υψηλές «πτήσεις» συνεχίζει μέσα στον Αύγουστο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα πετύχει το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο -ένα ιστορικό σερί.

Από τις αρχές του μήνα ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αθροιστικά κέρδη της τάξης του +6%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αλλά και να δείχνει διάθεση σταθεροποίησης άνω των 2.100 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση της αγοράς εντός του 2025 διαμορφώνεται στις παρυφές του +44%, με τις τράπεζες να συνιστούν την αιχμή του δόρατος, έχοντας «τρέξει» με +80%.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δε, αφορά τον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το 2009, δεδομένου ότι η μέση αξία των συναλλαγών για τον Αύγουστο υπερβαίνει πλέον τα 220 εκατ. ευρώ.

Και η σημερινή συνεδρίαση δύσκολα θα αποτελέσει την… εξαίρεση στον κανόνα, καθώς στις δημοπρασίες θα γίνει το rebalancing των δεικτών του MSCI, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αύξηση των ροών κεφαλαίων (παρότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον ελληνικό δείκτη). Μάλιστα, οι προθέσεις των επενδυτών διαφάνηκαν από χθες, όταν ο τζίρος άγγιξε τα 350 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα ευφορίας, όπως είναι εύλογο, επηρεάζει το σύνολο του ταμπλό, με δεκάδες μετοχές να έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορική ή πολυετή υψηλά: Από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα blue chips έως τους εκπροσώπους τις μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Βέβαια, το αγοραστικό κύμα, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιόδους bull market, παρασέρνει και εισηγμένες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για πιθανά φαινόμενα υπερβολής ή και φούσκας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι μετοχές φαίνεται να βρίσκονται σε πορεία αναδίπλωσης μετά τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας. Μάλιστα, η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve έρχεται να ενισχύσει την πρόθεση των επενδυτών να αφομοιώσουν τα κεκτημένα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,87% και τις 554 μονάδες, με τον γαλλικό CAC 40, υπό το βάρος της πολιτικής αβεβαιότητας, να διολισθαίνει στο -1,90% και τις 7.694 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)