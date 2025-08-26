Χρηματιστήριο: Ολοταχώς για τον 10ο κερδοφόρο μήνα – Η προσοχή στον MSCI

Τις υψηλές «πτήσεις» συνεχίζει μέσα στον Αύγουστο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα πετύχει το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο -ένα ιστορικό σερί.

Από τις αρχές του μήνα ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αθροιστικά κέρδη της τάξης του +6%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αλλά και να δείχνει διάθεση σταθεροποίησης άνω των 2.100 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση της αγοράς εντός του 2025 διαμορφώνεται στις παρυφές του +44%, με τις τράπεζες να συνιστούν την αιχμή του δόρατος, έχοντας «τρέξει» με +80%.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δε, αφορά τον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το 2009, δεδομένου ότι η μέση αξία των συναλλαγών για τον Αύγουστο υπερβαίνει πλέον τα 220 εκατ. ευρώ.

Και η σημερινή συνεδρίαση δύσκολα θα αποτελέσει την… εξαίρεση στον κανόνα, καθώς στις δημοπρασίες θα γίνει το rebalancing των δεικτών του MSCI, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αύξηση των ροών κεφαλαίων (παρότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον ελληνικό δείκτη). Μάλιστα, οι προθέσεις των επενδυτών διαφάνηκαν από χθες, όταν ο τζίρος άγγιξε τα 350 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα ευφορίας, όπως είναι εύλογο, επηρεάζει το σύνολο του ταμπλό, με δεκάδες μετοχές να έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορική ή πολυετή υψηλά: Από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα blue chips έως τους εκπροσώπους τις μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Βέβαια, το αγοραστικό κύμα, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιόδους bull market, παρασέρνει και εισηγμένες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για πιθανά φαινόμενα υπερβολής ή και φούσκας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι μετοχές φαίνεται να βρίσκονται σε πορεία αναδίπλωσης μετά τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας. Μάλιστα, η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve έρχεται να συμβάλει στην πρόθεση των επενδυτών να αφομοιώσουν τα κεκτημένα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)