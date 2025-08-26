«Πρασίνισε» το δολάριο

Eλαφρώς υψηλότερα κινήθηκε το δολάριο χθες, μετά τη σημαντική του υποχώρηση την προηγούμενη εβδομάδα που ακολούθησε την ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χόουλ αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια το Σεπτέμβριο.

Σε αντίθεση με τον Πάουελ, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ κράτησε κλειστά τα χαρτιά της στο Τζάκσον Χόουλ, αποφεύγοντας να μιλήσει για τα επιτόκια. Ο πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ και μέλος του συμβουλίου της ΕΚΤ Γιόακιμ Νάγκελ, δήλωσε ωστόσο σε συνέντευξή του στο Bloomberg ΤV στο περιθώριο του συμποσίου στο Τζάκσον Χόουλ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν βλέπει πολλούς λόγους για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών παραμένει υψηλός.

Το ευρώ υποχώρησε χθες 0,18% στο 1,1699 δολ., μετά την άνοδο στο υψηλό των τεσσάρων εβδομάδων στο 1,7422 δολ. την Παρασκευή.

Οι μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Barclays, BNP Paribas και Deutsche Bank, αναμένουν μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 0,25% τον Σεπτέμβριο, μετά την ομιλία του Πάουελ.

Με βάση τον δολαριακό δείκτη, έναντι των έξι κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων, το δολάριο έχει υποχωρήσει 9,5% μέχρι στιγμής φέτος. Το ευρώ ηγείται της ανόδου στο καλάθι των ανταγωνιστικών νομισμάτων, κατά σχεδόν 13% μέχρι στιγμής φέτος.