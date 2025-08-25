Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος παρά το αρνητικό κλίμα διεθνώς

Με κέρδη, σε αντίθεση με το αρνητικό κλίμα της Ευρώπης, έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών (+0,58%), στις 2.116 μονάδες.

Η Alpha Bank ξεχώρισε στις τράπεζες με άλμα +6,21%, ενώ στηρίξεις πρόσφερε και η Metlen με ισχυρή άνοδο +3,3%. Υποχώρησαν ωστόσο Eurobank -1,27%, Πειραιώς -1,04% και Εθνική -0,16%. Κέρδη 2,86% για την Τράπεζα Κύπρου.

Στα μη τραπεζικά blue chips άνοδο κατέγραψαν ΕΛΧΑ (3,42%) και Lamda (+2,87%). Αντιθέτως υποχώρησαν ΟΠΑΠ και Jumbo.

Ειδικότερα

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 351,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,21%), της Elvalhalcor (+3,42%), της Metlen (+3,30%), της Lamda Development (+2,87%), της Κύπρου (+2,86%) και της Aegean Airlines (+2,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,28%), της Eurobank (-1,27%), της Jumbo (-1,22%) και της Πειραιώς (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 51.359.557 και 6.228.871 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 189,98 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+14,97%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+10,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-6,45%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,45%).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ