Logo Image

Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος παρά το αρνητικό κλίμα διεθνώς

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος παρά το αρνητικό κλίμα διεθνώς

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη 0,58%

Με κέρδη, σε αντίθεση με το αρνητικό κλίμα της Ευρώπης, έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών (+0,58%), στις 2.116 μονάδες.

Η Alpha Bank ξεχώρισε στις τράπεζες με άλμα +6,21%, ενώ στηρίξεις πρόσφερε και η Metlen με ισχυρή άνοδο +3,3%. Υποχώρησαν ωστόσο Eurobank -1,27%, Πειραιώς -1,04% και Εθνική -0,16%. Κέρδη 2,86% για την Τράπεζα Κύπρου.

Στα μη τραπεζικά blue chips άνοδο κατέγραψαν ΕΛΧΑ (3,42%) και Lamda (+2,87%). Αντιθέτως υποχώρησαν ΟΠΑΠ και Jumbo.

Ειδικότερα

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 351,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,21%), της Elvalhalcor (+3,42%), της Metlen (+3,30%), της Lamda Development (+2,87%), της Κύπρου (+2,86%) και της Aegean Airlines (+2,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,28%), της Eurobank (-1,27%), της Jumbo (-1,22%) και της Πειραιώς (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 51.359.557 και 6.228.871 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 189,98 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+14,97%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+10,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-6,45%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,45%).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube